  • USD: 14,04 - 14,06
  • EURO: 15,71 - 15,74
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Rusya’daki gösterilerde gözaltı sayısı bin 700’ü aştı

Rusya’nın Ukrayna saldırısının ardından başta Moskova olmak üzere 53 kentte başlayan savaş karşıtı gösterilerde gözaltına alınan kişi sayısı bin 700’ü geçtiği bildirildi.

Rusya’daki gösterilerde gözaltı sayısı bin 700’ü aştı
Ekleme: 25.02.2022 - 11:13 Güncelleme: 25.02.2022 - 11:13 / Editör: Ozge Selin
Rusya’daki gösterilerde gözaltı sayısı bin 700’ü aştı
Rusya’nın sabah saatlerinde Ukrayna’ya saldırı başlatmasının ardından Rusya’da binlerce kişi sokaklara döküldü.

POLİS GÖSTERİCİLERE MÜDAHALE ETTİ

Rusya’nın hemen hemen tüm kentlerine yayılan gösteriler başkent Moskova, St. Petersburg ve Krasnodar ve Ekaterinburg gibi kentlerde büyürken polis göstericilere müdahale etti.


BİN 734 GÖSTERİCİ GÖZALTINA ALINDI

Bağımsız bir gözlemci grubu olan OVD-Info, Rusya genelinde bin 734 göstericinin gözaltına alındığını açıklayarak, Moskova’da 955, St. Petersburg’ta 425, Krasnodar’da 57, Ekaterinburg’ta 39 ve diğer şehirlerde de 30’dan fazla kişi gözaltına alındığını aktardı.


GÖSTERİLER 53 KENTE YAYILDI

Rusya’nın toplam 53 ayrı kentinde gösteriler devam ederken, Rusya Soruşturma Komitesi, savaş karşıtı gösteriler nedeniyle soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Soruşturma Komitesi, gösteriler sırasında birçok göstericinin kolluk kuvvetlerine taş, sopa ve molotof kokteyl ile saldırdığını belirterek, gözaltında tutulan kişilerin ifadelerinin alınmaya başlandığını aktardı.

CHP'li Özgür Özel'in ''Ukrayna'daki Türk vatandaşları uyarılmadı'' yalanı dakikalar içinde çürüdü
ABD Başkanı Joe Biden talimat verdi! Avrupa'ya ek kuvvet gönderilecek
Selçuk Bayraktar'dan 'Ukrayna' mesajı: Bağımsız savunma sanayii uluslar için hayati önem taşıyor
Biden ile Zelenskiy görüştü! Zelenskiy teşekkür ederek duyurdu
Kiev'de tekrar sirenler çaldı! Şehirden kaçış sürüyor
Şahan Gökbakar'dan Zelenskiy'e komedyen desteği
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy meydan okudu: Kiev'deyim
Rusya'dan iki ülkeye daha tehdit! 'NATO'ya alınırlarsa...'
Rusya-Ukrayna Savaşı devam ederken en çok bu merak edildi! Türkiye, Boğazları Rusya gemilerine kapatabilir mi?
25 Şubat koronavirüs verileri açıklandı!
Odessa açıklarında Ukrayna'ya ait gemiler vuruldu
Ukrayna'daki Türk vatandaşları tahliye ediliyor
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Rusya'ya en sert yaptırımları uygulayacağız
AFAD harekete geçti! Türkiye'den Ukrayna'ya yardım eli
Putin'den önemli açıkalamalar!
Avrupa Birliği'nden Vladimir Putin ve Sergey Lavrov'a yaptırım
Ümitcan Uygun'a 4 yıl 10 ay hapis!
Başkan Erdoğan İstanbul Eğitim Yatırımları Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor
Putin'den Zelenski'in savaşı bitirme çağrısına yanıt geldi!
Blu TV''de yayınlanan Çıplak dizisinin yönetmeni Can Evrenol'dan tepki çeken Rusya-Ukrayna paylaşımı! Boykot çağrısı geldi!
Kartlara Direkt Aktarılacak! E- Devlet Üzerinden T.C Kimlik No İle 1100 TL

Kartlara Direkt Aktarılacak! E- Devlet Üzerinden T.C Kimlik No İle 1100 TL

Bakan Pakdemirli duyurdu! Tarımsal destek ödemesinin yatırılacağı tarih belli oldu!

Bakan Pakdemirli duyurdu! Tarımsal destek ödemesinin yatırılacağı tarih belli oldu!

TikTok'ta iğrenç paylaşım: Kiev'den yola çıktılar, kocalarınıza sahip çıkın!

TikTok'ta iğrenç paylaşım: Kiev'den yola çıktılar, kocalarınıza sahip çıkın!

Meteoroloji sarı kodla uyarmıştı... İstanbul'da yağmur ve soğuk hava kaç gün daha sürecek belli oldu!

Meteoroloji sarı kodla uyarmıştı... İstanbul'da yağmur ve soğuk hava kaç gün daha sürecek belli oldu!

Rusya'ya karşı siber savaş açan Anonymous, Rus internet sitelerini devre dışı bıraktı

Rusya'ya karşı siber savaş açan Anonymous, Rus internet sitelerini devre dışı bıraktı

Ukraynalı küçük kızın sözleri yürek burktu: Ölmek istemiyorum

Ukraynalı küçük kızın sözleri yürek burktu: Ölmek istemiyorum