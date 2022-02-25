Putin'den Zelenski'in savaşı bitirme çağrısına yanıt geldi!

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Putin'e savaşı bitirme çağrısı yaptı. Zelenski yaptığı yeni açıklamada "Müzakere masasına oturalım" diye konuştu. Rusya lideri Putin, müzakere için son dakika bir açıklama yaptı ve 'Rusya üst düzey müzakereye hazır' dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Putin'e çağrıda bulundu. Rus tanklarının başkent Kiev'e girmesinin ardından yeni bir açıklama yapan Zelenski 'Ölümleri durdurmak için müzakere masasına oturalım. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sadece bir işgal değil, Avrupa'ya karşı savaşın başlangıcıdır' ifadelerini kullandı.'RUSYA ÜST DÜZEY MÜZAKEREYE HAZIR'Rusya lideri Putin, müzakere için son dakika bir açıklama yaptı ve 'Rusya üst düzey müzakereye hazır' dedi.