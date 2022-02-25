AFAD harekete geçti! Türkiye'den Ukrayna'ya yardım eli

Ukrayna-Rusya savaşı devam ederken Türkiye, Ukrayna'da yaşayan sivillere destek veriyor. AFAD'dan yapılan açıklamada, gıda, battaniye, yatak, hijyen malzemesi ve çadırdan oluşan 5 TIR yardım malzemesinin bölgeye gönderileceği duyuruldu..

AFAD'dan yapılan açıklama şu şekilde: Ukrayna'daki acil insani ihtiyaçların karşılanması amacıyla AFAD Başkanlığımız tarafından hazırlanan gıda, battaniye, yatak, hijyen malzemesi ve çadırdan oluşan 5 TIR yardım malzemesini, insani yardım ekibimiz ile birlikte bölgeye gönderiyoruz..