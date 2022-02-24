Rusya Ukrayna Savaşı Neden Çıktı? Rusya Ukrayna Savaşı Nasıl Çıktı?

Rusya Ukrayna Savaşı Neden Çıktı?



Rusya Ukrayna Savaşı Nasıl Başladı?



Rusya Ukrayna arasında uzun süredir yaşanan gerginlik bugün itibariyle patladı. Aradaki savaşın resmen başlamasının ardından birçok kişi konu hakkında birçok soruyu araştırmaya başladı. Bu kapsamda en sık aratılanlar arasındavesoruları yer aldı. İki ülke arasındaki ilişki ve neyi hedefledikleri hakkında soru işaretleri oluştu.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim uzun zamandır devam ediyordu. Bugün itibariyle savaşın resmen başlamasının ardından konu hakkında araştırmalar hızlandı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer alıyor. Belirtilenlere göre Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim Kiev’in Avrupa birliği ile yakınlaşmasının ardından ortaya çıktı. Kiev’de Rusya yanlısı olan Viktor Yanukoviç 2013 yılında Avrupa birliği ile olan anlaşmayı askıya aldığını belirmişti. Yanukoiç’in bu şekilde Ukrayna’nın batıya açılmasını önlemek istediği belirtiliyor. Bu durumun ardından Ukrayna’da iç karışıklıklar ortaya çıktı. Çıkan karışıklık nedeniyle Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç Rusya’ya kaçtı. Bu nedenle ülkede Rusya ve Batı yanlıları olmak üzere ikiye bölündü.Rusya Ukrayna savaşı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanalar arasındasorusu yer aldı. Donetsk bölgesinde başlayan krizin ardından Donetsk bölgesi de oldukça aratıldı. Donetsk bölgesinin özellikleri ile ilgili olarak "Donetsk bölgesi, Ukrayna’nın nüfusu en yoğun bölgesidir. Toplam nüfusun yaklaşık yüzde 9’una ev sahipliği yapmaktadır. Bölge, baskın bir kentsel nüfusa sahiptir ve Donbas’ın endüstriyel bölgesini oluşturmaktadır. Donbas’ın nüfus yapısı, genellikle çok uluslulukla karakterize edilmektedir. Bölgede 120’den fazla etnik gruptan insan yaşamaktadır. Bunlar; Ukraynalılar, Ruslar, Yunanlar, Yahudiler, Almanlar, Tatarlar ve diğerler gruplardır. Bölge nüfusunun etnik bileşiminde Ukraynalılar, Ruslara göre daha baskındır. Bölgenin kuzey, kuzeybatı ve güneybatısında Ukraynalıların oranı daha yüksektir. Diğer üç şehirde; yani Donetsk, Makeyevka ve Yenakiieve’de ise Rus nüfusu, Ukraynalılardan biraz fazladır.” ifadeleri kullanıldı. Sözlerine konuyla ilgili olarak Bölgeye ilişkin veriler analiz edildiğinde, başta Güneydoğu Ukrayna toprakları olmak üzere Rusların sistematik ve toplu bir şekilde Donbas’a yerleştirildiği görülmektedir. Donbas’taki demografik eğilimler, Rus kontrolünden sonra çarpıcı bir biçimde değişmiştir. Rusya kontrolü altındaki toprakları terk edenler arasında genç ve orta yaşlılar çoğunluğu oluşturmaktadır. Tüm bu gelişmelerin sonucunda ise nüfusun demografik yapısı bozulmuştur. Ancak bölgeye bir göçmen akını da söz konusudur. Özellikle de Kharkiv Oplot da dahil olmak üzere Ukrayna karşıtı örgütlerin üyeleri, Kiev yönetimi tarafından kontrol edilen bölgeden kaçmıştır. Göçmen akınına dahil olanların büyük kısmı, Rus vatandaşlarıdır. Aslında Donbas, Luhansk’tan Donetsk’e kadar küçük tarım alanlarını içeren bir sanayi bölgesidir. Bu sanayi bölgesindeki kuruluşların çoğu Rus kontrolü sürecinde ya iflas etmiş ya da kapatılmıştır. Endüstriyel atıklar nedeniyle Donbas’ın havası ve yeraltı suları da kirlenmiş durumdadır." sözlerini ekledi.