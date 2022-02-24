Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan flaş Rusya-Ukrayna açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rusya-Ukrayna krizine dair konuştu. Çavuşoğlu, “Yarın 8. maddenin işletilmesine dair karar açıklanacak. Tutumumuz net. Çatışmaya karşıyız" dedi. Bakan Çavuşoğlu, Türk vatandaşların tahliyesi ile ilgili ise "Vatandaşlarımızı kara yoluyla tahliye edeceğiz. Vatandaşlarımız panik yapmasın, tüm hazırlıklar yapıldı." ifadelerine yer verdi..

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rusya-Ukrayna krizine dair önemli açıklamalarda bulundu.Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;Tutumumuz gayet net, açıklamalarımızı yaptık birazdan ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüşeceğim. Ukrayna'daki vatandaşlarımızın durumunu takip ediyoruz. Yarın 8. maddenin işletilmesiyle ilgili karar alınacak.Tahliye için gereken hazırlıklar Şubat ayında yapıldı. Günler öncesinden tüm vatandaşlarımızla görüştük. Karadan tahliye seçeneğimiz var, hava yolu şu anda kapalı.Ukrayna'daki vatandaşlarımızın durumunu yakından takip ediyoruz.Vatandaşlarımızı kara yoluyla tahliye edeceğiz. Vatandaşlarımız panik yapmasın, tüm hazırlıklar yapıldı.Hava sahası açılırsa hava, olmazsa deniz yoluyla vatandaşlarımızı getireceğiz.Biz mazlumların yanında olan bir ülke olduk. Biz Ukraynalıları da yalnız ve çaresiz bırakmayız.Rusya'nın davranışları öngörülemez.