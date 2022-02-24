Bitcoin Ethereum Neden Düştü?



Bitcoin Ne Kadar Oldu?



Bitcoin Düşmeye Devam Edecek Mi?



Bitcoin birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesorusu yer alıyor. Rusya Ukrayna arasındaki gerilimin ardından dünya piyasası oldukça etkilendi. Yatırımcılar konuyla ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Kripto paralarda yaşanan dalgalanmanın ardından altın ve dolar fiyatlarında da patlama yaşandı.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Rusya Ukrayna arasındaki savaş dünya piyasasını oldukça etkiledi. Bu nedenle kripto paralarda yaşanan düşüş yatırımcıların ilgisini çekti. En sık aratılanlar arasında iseorusu yer alıyor. Aradaki gerginliğin çatışmaya dönüşmesiyle Moskova Borsası’nda kayıplar yaşanmaya başladı. Kaybın yüzde 35’e çıkmasının ardından uluslararası piyasada da dalgalanmalar yaşanmaya başladı. Bitcoin yüzde 8 değer kaybederken Ethereum yüzde 11^’e yakın bir oranda değer kaybetti.Bitcoin hakkında en sık aratılanlar arasındaorusu bulunuyor. Rusya Ukrayna arasındaki krizin ardından dünya piyasasında dalgalanmalar yaşandı. Bu nedenle birçok yatırımcı konuyla ilgili araştırmalarını hızlandırarak Bitcoin ne kadar oldu sorusuna cevap aramaya başladı. Bitcoin 34 bin 322 dolardan işlem görüyor. Rusya Ukrayna arasındaki gerilimin sıcak çatışmaya dönüşmesi nedeniyle dünya piyasası etkilenmeye başladı. Bu nedenle Bitcoin’in de bu durumdan dolayı dalgalanma yaşayacağı tahmin ediliyor. İşte güncel kripto para fiyatları;Bitcoin'in en düşük fiyatı: 38.584,45 DolarBitcoin'in en yüksek fiyatı: 40.345,62 DolarEthereum TL fiyatı: 36,177.83 TLDogecoin TL fiyatı: 1.87 TLRipple TL fiyatı: 10.84 TLBitcoin fiyatlarında düşüş yaşanması yatırımcıları oldukça endişelendirdi. Bu nedenle uzmanlar tarafından yapılan açıklamalar ilgiyle takip ediliyor. En sık aratılan sorulardan biri ise kripto paralar düşmeye devam edecek mi sorusu oldu. Kriptomeda Kurucusu Eray Dengiz tarafından yapılan açıklamada “Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan kriz kripto para piyasasını da etkilemeye devam ediyor. Söz konusu etkilenme olumlu yönde oldu diyebiliriz. Bugün Rusya cephesinden piyasalar tarafından olumlu karşılanan bir gelişme yaşandı. Öyle ki Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rusya’nın Güney ve Batı askeri bölgelerinde yer alan bazı birliklerin geri çekilmesini açıklamasının ardından, kripto para birimlerinde yükseliş hız kazandı. İkinci önemli gelişme ise Rusya Dışişler Bakanı Lavrov'un açıklamaları oldu. Rus Bakan, Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağına dair raporları 'bilgi terörizmi' olarak nitelendirdi. Bu açıklamalarla birlikte kripto para piyasaları yükselişe geçti.Yani kripto para piyasası bu durumlardan etkilenmeye devam edecek gibi duruyor diyebiliriz.” İfadeleri kullanıldı.vesorularının cevaplarını sizler için derledik. Konuyla ilgili güncel gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takip etmeye devam edebilirsiniz.