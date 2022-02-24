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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MKYK sonrası açıklamalarda bulunuyor. Çelik: Bugün itibariyle uluslararası hukuku ağır biçimde ihlal eden çok vahim sonuçları olabilecek bir tablo ortaya çıktı. Bu işgali tümüyle reddediyoruz. Haksız ve hukuksuz bir eylemle bu sonuç ortaya çıkmıştır. İlk andan itibaren Ukrayna’nın toprak bütünlüğünden yana olduğumuzu, ilkelerimiz gereği güçlü bir şekilde savunacağımızı ifade ettik.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
Ekleme: 24.02.2022 - 18:12 Güncelleme: 24.02.2022 - 18:46 / Editör: Ozge Selin
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
Ömer Çelik'in konuşmasından satır başları:

Cumhurbaşkanımız tansiyonun düşürülmesi için çok çaba sarf etti. Görüşmelerin odak noktası, diplomasi yoluyla Minsk Anlaşmaları kapsamında bu sorunun çözülmesiydi.

'BU İŞGALİ TÜMÜYLE REDDEDİYORUZ'

Cumhurbaşkanımızın çabaları hem Ukrayna hem de Rusya tarafından olumlu karşılandı. Bu işgali tümüyle reddediyoruz, haksız ve hukuksuzdur

Gelinen noktada çatışma başlamış durumda. Dün Cumhurbaşkanımızın, Putin ile görüşmesi oldu. Putin ise kendi bakış açısından olayın safahatını paylaştı. İlk baştan itibaren Ukrayna'nın toprak bütünlüğünden yana olduğumuzu, ilkelerimiz gereği güçlü bir şekilde savunacağımızı ifade ettik. Cumhurbaşkanımız, 'Ukrayna ve Rusya'dan vazgeçmek istemeyiz' diye açıklama yapmıştı Afrika dönüşü sonrası. Hiç kimsenin saldırgan bir tavır sergilememesi yönünde açık bir ifade ortaya koymuştu. Türkiye, toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin korunması için üstüne düşeni yapacağını söylemişti.

'DİPLOMATİK İLİŞKİLERİ DEVAM ETTİRMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ'

Bir yandan NATO, Rusya, Ukrayna ile ilişkilerimiz var. Türkiye bir NATO müttefiki olarak bu güne kadar yapıcı bir tutum sergiledi ve bu böyle devam edecektir. Rusya'nın bu saldırgan tutumundan vazgeçmesi için diplomatik ilişkileri devam ettirmeyi sürdüreceğiz.

'AB KINAMA TEŞKİLATINA DÖNDÜ'

Bir yandan NATO, Rusya, Ukrayna ile ilişkilerimiz var. Türkiye bir NATO müttefiki olarak bu güne kadar yapıcı bir tutum sergiledi ve bu böyle devam edecektir. Rusya'nın bu saldırgan tutumundan vazgeçmesi için diplomatik ilişkileri devam ettirmeyi sürdüreceğiz. Ukrayna'daki vatandaşlarımızla yakın bir temas içindeyiz. Oradaki diplomatik misyonlarımız görevlerine devam ediyorlar. Bugün bir vatandaşımızın yanlış bir bilgi video yayınlandı. Diplomatik misyonlarımız görevlerinin başındadır. Oradan ayrılmak isteyen vatandaşlarımızla ilgili olarak şu anda bir şey yapılamıyor. Bütün senaryolara hazır bir şekilde devlet kurumlarımız çalışıyor. Bu süreç bir şey daha gösterdi. AB'nin kınama teşkilatına döndüğü, sadece uluslararası olaylarda kınama ürettiği görüldü. Türkiye'nin AB'ye üyeliğinin neler katacağı konusunda bilgilendirme bulunduk. Karadeniz'in güvenliği konusu kapsamlı şekilde değerlendiriliyor.

MONTRÖ SÖZLEŞMESİ:

Montrö sözleşmesinin Türkiye açısından ne duruma geldiği hakkında devlet kurumları bütün senaryolar üzerinde çalışmalar yapmıştır. Hem hukuki hem diplomatik açıdan gerekli hazırlıklar yerine getirilmiştir. Süreci takip etmeye devam edeceğiz. Gerginliğin daha ileriye gitmesini tabi ki istemiyoruz. Yakın ilişkilerimizin olduğu Rusya'ya bu eylemden vazgeçilmesi gerektiğini bir kez daha söylüyoruz. Türkiye'ye yol açacağı ekonomik, siyasi vb. etkilerin Cumhurbaşkanımız tarafından ele alındı. Gelişmelere dönük olarak çeşitli senaryolara karşı hazırlığımızın olduğunu ifade etmek isterim.
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