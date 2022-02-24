24 Şubat koronavirüs verileri açıklandı!
Sağlık Bakanlığı 24 Şubat'a ilişkin koronavirüs verilerini paylaştı. İşte Tükiye'deki güncel koronavirüs vaka ve vefat sayıları...
Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu 'covid19.saglik.gov.tr' adresinden paylaştı.
Türkiye'de son 24 saatte 455 bin 201 Kovid-19 testi yapıldı, 79 bin 708 kişinin testi pozitif çıktı, 281 kişi yaşamını yitirdi.
24 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU:
Bakan Koca: Hastaneye yatışlarda azalma var. Günlük vaka sayıları önemli bir düşüşün ardından belli bir seviyede devam ediyor. Ağır hastalarla can kayıplarının görüldüğü risk grubundakilerin özellikle hatırlatma dozu aşılarını mutlaka yaptırmaları gerekir.