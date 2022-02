Şehit Hayrettin Eren'e son veda! Başkan Erdoğan da cenaze namazına katıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Senegal ziyaretinde geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan, 3 çocuk babası Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren (54) için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tören düzenlendi. Şehit Eren'in naaşı, törenin ardından cenaze namazı için Ahmet Hamdi Akseki Camii'ne götürüldü. Ahmet Akseki Camii'ndeki cenaze namazına Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ŞEHİT EREN'E SON VEDABaşkan Erdoğan cenaze töreninde 'Öncelikle ailesine ve tüm meslekteki arkadaşlarına kardeşlerine sabrı cemil niyaz ediyorum. Bu yolda Hayrettin kardeşimizin gayretini biliyoruz. Elinden gelen tüm imkanları her zaman her yerde nasıl seferber ettiğini biliyoruz. Rabbim cennetiyle müşerref kılsın. Biz kendisini iyi tanıdık.' diye konuştu.Külliye'deki törene şehidin eşi Sadiye Eren, annesi ve kardeşi ile yakınlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Koruma Hizmetleri Genel Müdürü Ramazan Bal ve külliye personeli katıldı. Saygı duruşu ile başlayan törende Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.'ÇOCUKLARI BİZİM ÇOCUKLARIMIZ'Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, törende yaptığı konuşmada, şehidin ailesine ve mesai arkadaşlarına başsağlığı dileyerek, 'Hayrettin kardeşimizi, şehidimizi, emniyet müdürümüzü Allah'a uğurladığımız yer Afrika oldu. 30 yıldır özel harekat üniformasını şerefle taşıyan kardeşimiz bu vazifenin bilincinde her an şehit olma arzusunda. Bayrak, vatan, millet uğruna şehit olmayı arzulayan kardeşimizin cenazesindeyiz.Biz biliyoruz Hayrettin kardeşimiz ölmedi. Biz buradan ona, kendisinin şerefle taşıdığı üniforma ve görev bilincinin bizlerde de azalmadan artarak devam edeceğine söz veriyoruz. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Çocukları bizim çocuklarımız, eşi kardeşimiz, annesi bizim annemizdir, bize emanettir' dedi.Koruma Hizmetleri Genel Müdürü Bal ise mesai arkadaşı şehit Eren ile birçok anıyı paylaştıklarını belirterek, 'En zor zamanlarda yan yana, omuz omuza görev yaptık. Barış Pınarı, Afrin, İdlib olayları çıktığında her gün makama gelerek çatışma bölgesine gitmek istediklerini ve şehit olmak istediklerini söylediler. Yaptıkları, ettikleri ezeli ve ebedi kayda geçmiştir. Yer ehli de gök ehli de buna şahittir. Şehitlerin ölmediğini hem biliyor hem inanıyoruz' diye konuştu.Şehidin naaşı törenin ardından cenaze namazı için Ahmet Hamdi Akseki Camii'ne götürüldü. Ahmet Akseki Camii'ndeki cenaze namazına Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.