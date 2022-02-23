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Rusya Ukrayna krizi ile ilgili Putin'in kırmızı çizgisi: Asla taviz vermeyiz

Rusya Ukrayna krizi ile ilgili olumsuz gelişmeler yaşanmaya devam ederken, ABD ve Batılı devletler olası bir Rusya Ukrayna savaşı üzerinde duruyor. Son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ederken Rusya'da bugün resmi tatil olan Anavatan Savunucusu Günü olmasından dolayı Rusya lideri Putin bir video kaydı yayınladı. Rusya Ukrayna gerilimi ile ilgili de konuşan Putin bir konuda çok sert çıktı.

Rusya Ukrayna krizi ile ilgili Putin'in kırmızı çizgisi: Asla taviz vermeyiz
Ekleme: 23.02.2022 - 10:14 Güncelleme: 23.02.2022 - 10:21 / Editör: Ozge Selin
Rusya Ukrayna krizi ile ilgili Putin'in kırmızı çizgisi: Asla taviz vermeyiz
Rusya Ukrayna arasındaki gerilim kopma noktasına gelmiş durumda. Yaşanan Rusya Ukrayna krizi tüm dünyada endişe yaratırken, Putin'in sözde bağımsız Donetsk ve Luhansk'ı tanımasının ardından ABD ve Batı'dan yaptırımlar peş peşe gelmeye devam etti. Tüm gözler tarafların atacağı adımlara odaklanmışken ABD ise Beyaz Saray'ın Rus lider Vladimir Putin ile görüşme yapacağı dedikodularına açıklama getirerek böyle bir görüşmenin olmayacağını açıkladı.

'DİYALOĞA HER ZAMAN AÇIĞIZ'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ise Rusya'da resmi tatil olan Anavatan Savunucusu Günü, nedeniyle bir video konferans yayınladı. 'Ülkemiz, en karmaşık sorunlara diplomatik çözümler aramak için doğrudan ve dürüst bir diyaloğa her daim açıktır' diyen Putin, son durum değerlendirmesinde bulundu.

SÖZ KONUSU BİLE OLAMAZ

Putin ülkesinin askerlini tebrik ederek ordunun profesyonelliğinden bahsetti. Ayrıca Putin oldukça sert çıkarak, 'Rusya'nın çıkarları ve vatandaşlarımızın güvenliği bizim için pazarlık konusu olamaz' sözlerine yer verdi.

GELECEĞİN SİLAHLARI

Dün orduyla ilgili bilgiler veren bir Kremlin yetkilisi, 'Hipersonik ve yeni fiziksel ilklere dayalı olanlar da dahil olmak üzere gelişmiş silah sistemleri geliştirmeye ve dijital teknolojilerden yararlanmaya devam edeceğiz. Geleceğin silahları bizim gücümüz' sözlerine yer verdi.
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