Tek elinin parmakları olmayan Zeynep, hem saz çalıyor hem de şarkı söylüyor!

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı tarafından 2014 yılında hizmete açılan, Türkiye'nin ilk ve tek gemi gençlik gemisi Mehmet Akif Ersoy Gençlik Gemisi, 20 farkı branşta verdiği sanat eğitimleri ile sayısız başarılı öğrenciyi üniversite ile buluşturdu. Ücretsiz verilen kurslara katılan öğrenciler hem sanatın eşsiz yolculuğuna katılıyor hem de istedikleri konservatuvarı kazanma fırsatı yakalıyor. 19 yaşındaki Zeynep Düzgün de Mehmet Akif Ersoy Gençlik Gemisi'ne gelerek İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Müziği bölümünü kazandı. Zeynep Düzgün'ü diğer öğrencilerden ayıran en önemli özelliği ise doğuştan bir elinin parmaklarının olmaması. Parmaklarının olmayışını dezavantaj olarak görmeyen Zeynep, 2017 yılında Gençlik Gemisi'ndeki bağlama kursu ile tanıştı. Gençlik Gemisi'nde şan, piyanı ve konservatuvar hazırlık kurslarına giden Zeynep, farklı üniversitelerin yetenek sınavlarına girerek başarı sağladı. Azmiyle herkesi kendisine hayran bırakan Zeynep, tercihini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'ndan yana kullandı. Zeynep Düzgün, sık sık Gençlik Gemisi'ne gelerek konservatuara hazırlanan öğrencilere moral veriyor.“BAĞLAMA İLE ARAMDA KOPMAYAN BİR BAĞ OLUŞTU”Bağlama ile nasıl tanıştığını anlatan Zeynep Düzgün,” Çocukluğumdan itibaren başlayan bir hayaldi. Ben daha ortaokuldayken, İstanbul Üniversitesi'nin önünden geçerken, ‘Ben bu okulda okuyacağım' demiştim. Oradan başlayan bir hayaldi. Doğum günümde bana bir bağlama aldılar. Oradan heveslendim. Bağlama evimde duruyordu biraz geç başladım. Dezavantajlarını yaşadım. Zorlandığım çok süreç oldu. Çareyi yine kendimde buldum. ‘Çalışınca niye yapamayayım' dedim. Ben ilkokuldayken törenler oluyordu. Her seferinde ben 2-3 saat öncesinde giderdim şiir falan okumak için. O zamandan başlayan mikrofon merakımda vardı. 5'inci sınıfta bir bağlama alınmıştı. Onu sonra duvara astım. Orada duruyordu. Sonrasında bağlamaya başladım, bir daha bıraktım. Tuğberk Hocam ile birlikte tekrar başladım ve bağlama ile aramda kopmayan bir bağ oluştu” dedi.“BU GENÇLİK GEMİSİ GERÇEKTEN BİR VELİNİMET”Zeynep Düzgün,” Sınavlara girdiğim zaman şaşırdılar. Beklemiyorlardı. Beni gördüklerinde ‘Ne yapabilir' diyorlardı. Sınava gittim ve birçok okul kazandım. Her okulda, ‘Daha fazla ne yapabilir' önyargısı vardı. Fakat neler yapabileceğimi gösterdim. Bu sanat merkezi gerçekten bir velinimet. Ücretli kurslara baktığımız zaman bir eğitim veriliyor ancak ne kadar yeterli. Burada hocalarımız olsun, yetkili hocalarımız olsun bir şeye takıldığımız zaman bizlere hemen dönüş yapıyorlar. Saat fark etmeksizin öğretmeye açıklar. Bu imkânı sağladığı için başta Tuzla Belediye Başkanımız Dr. Şadi Yazıcı'ya teşekkür ediyoruz. Şu an birçok kişinin içinden geçeni söylüyorum” dedi.