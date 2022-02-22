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M.Başakşehir - Konyaspor Maçı Ne Zaman? M.Başakşehir – Konyaspor Maçı Saat Kaçta?

M.Başakşehir - Konyaspor maçı birçok kişi tarafından heyecanla bekleniyor. Bu nedenle konu hakkında araştırmalar da hızlandı. Peki, M.Başakşehir - Konyaspor maçı ne zaman? M.Başakşehir - Konyaspor maçı saat kaçta? M.Başakşehir - Konyaspor maçı muhtemel ilk 11'leri kimler? İşte merak edilenler...

Ekleme: 22.02.2022 - 16:18 Güncelleme: 22.02.2022 - 16:32 / Editör: Ozge Selin
M.Başakşehir - Konyaspor Maçı Ne Zaman? M.Başakşehir – Konyaspor Maçı Saat Kaçta?
M.Başakşehir - Konyaspor maçı birçok futbolsever tarafından heyecanla bekleniyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında M.Başakşehir - Konyaspor maçı ne zaman ve M.Başakşehir - Konyaspor maçı saat kaçta soruları yer alıyor. İki takımın da hazırlıklara başladığının belirtilmesinin ardından birçok kişi karşılaşma hakkında detayları merak ediyor. M.Başakşehir - Konyaspor maçı ne zaman ve M.Başakşehir - Konyaspor maçı muhtemel ilk 11’leri için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

M.Başakşehir - Konyaspor Maçı Ne Zaman?


M.Başakşehir - Konyaspor maçı hakkında birçok kişi araştırmalara başladı. Bu kapsamda en sık aratılanlar arasında M.Başakşehir - Konyaspor maçı ne zaman ve M.Başakşehir - Konyaspor maçı saat kaçta soruları yer alıyor. Ahmet Çalık’ın vefat etmesinin ardından M.Başakşehir - Konyaspor maçının bugün oynanacağı belirtildi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda yapılacak karşılaşmanın hakemi ise Sarper Barış Saka olacak. M.Başakşehir - Konyaspor maçı bu akşam saat 20.00’de beIN Sports kanalından canlı olarak izlenebilecek.


M.Başakşehir - Konyaspor Maçı Ne Zaman? M.Başakşehir – Konyaspor Maçı Saat Kaçta?

M.Başakşehir - Konyaspor Maçı Muhtemel İlk 11’leri


M.Başakşehir - Konyaspor maçı muhtemel ilk 11’leri birçok kişi tarafından merak ediliyor. Arama motorlarına yönelen vatandaşlar konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. İşte M.Başakşehir - Konyaspor maçı muhtemel ilk 11’Leri;

Başakşehir: Volkan, Caiçara, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali, Tolga, Berkay, Aleksic, Deniz, Ömer Ali, Gulbrandsen
Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Musa, Guilherme, Amir, Soner, Michalak, Mpoku, Bytyqi, Ahmed Hassan


M.Başakşehir - Konyaspor Maçı Ne Zaman? M.Başakşehir – Konyaspor Maçı Saat Kaçta?

22 Şubat Maç Takvimi


22 Şubat maç takvimi ve bu hafta oynanacak diğer maçlar da futbolla yakından ilgilenenler tarafından merak edildi. Bu nedenle konuyla ilgili araştırmalar hafta başından beri sürüyor. İşte birçok kişi tarafından merak edilen 22 Şubat maç takvimi;

00:00
Nublense - Universidad de Chile
Şili Primera Ligi

11:55
Melbourne City - CC Mariners
Avustralya A Ligi

19:00
Pardubice - Slovacko
Çekya 1.Ligi

20:00
M.Başakşehir - Konyaspor
Spor Toto Süper Lig

20:30
Brezilya - Finlandiya
Tournoi de France

20:30
Alessandria - Perugia
İtalya Serie B

20:30
Cremonese - Vicenza
İtalya Serie B

20:30
Pisa - Parma
İtalya Serie B

20:30
Pordenone - Monza
İtalya Serie B

20:30
Spal - Ternana
İtalya Serie B

22:45
Hull City - Barnsley
İngiltere Championship

22:45
Partick - Morton
İskoçya Championship

22:45
Middlesbrough - WBA
İngiltere Championship

23:00
Chelsea - Lille
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16

23:00
Villarreal - Juventus
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16

23:10
Fransa - Hollanda
Tournoi de France

25 Şubat Cuma:
20.00 Adana Demirspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni Adana)
20.00 Trabzonspor-Yukatel Kayserispor (Medical Park)

26 Şubat Cumartesi:
16.00 Medipol Başakşehir-VavaCars Fatih Karagümrük (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

27 Şubat Pazar:
13.30 GZT Giresunspor-Göztepe (Çotanak Spor Kompleksi)
13.30 Altay-Gaziantep FK (Alsancak Mustafa Denizli)
16.00 Atakaş Hatayspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Yeni Hatay)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-İttifak Holding Konyaspor (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor (Nef)
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