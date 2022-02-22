M.Başakşehir - Konyaspor Maçı Ne Zaman? M.Başakşehir – Konyaspor Maçı Saat Kaçta?

M.Başakşehir - Konyaspor Maçı Ne Zaman?



M.Başakşehir - Konyaspor Maçı Muhtemel İlk 11’leri



22 Şubat Maç Takvimi



M.Başakşehir - Konyaspor maçı birçok futbolsever tarafından heyecanla bekleniyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer alıyor. İki takımın da hazırlıklara başladığının belirtilmesinin ardından birçok kişi karşılaşma hakkında detayları merak ediyor.veiçin haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.M.Başakşehir - Konyaspor maçı hakkında birçok kişi araştırmalara başladı. Bu kapsamda en sık aratılanlar arasındavesoruları yer alıyor. Ahmet Çalık’ın vefat etmesinin ardından M.Başakşehir - Konyaspor maçının bugün oynanacağı belirtildi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda yapılacak karşılaşmanın hakemi ise Sarper Barış Saka olacak. M.Başakşehir - Konyaspor maçı bu akşam saat 20.00’de beIN Sports kanalından canlı olarak izlenebilecek.birçok kişi tarafından merak ediliyor. Arama motorlarına yönelen vatandaşlar konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. İşte M.Başakşehir - Konyaspor maçı muhtemel ilk 11’Leri;Başakşehir: Volkan, Caiçara, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali, Tolga, Berkay, Aleksic, Deniz, Ömer Ali, GulbrandsenKonyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Musa, Guilherme, Amir, Soner, Michalak, Mpoku, Bytyqi, Ahmed Hassanve bu hafta oynanacak diğer maçlar da futbolla yakından ilgilenenler tarafından merak edildi. Bu nedenle konuyla ilgili araştırmalar hafta başından beri sürüyor. İşte birçok kişi tarafından merak edilen 22 Şubat maç takvimi;00:00Nublense - Universidad de ChileŞili Primera Ligi11:55Melbourne City - CC MarinersAvustralya A Ligi19:00Pardubice - SlovackoÇekya 1.Ligi20:00M.Başakşehir - KonyasporSpor Toto Süper Lig20:30Brezilya - FinlandiyaTournoi de France20:30Alessandria - Perugiaİtalya Serie B20:30Cremonese - Vicenzaİtalya Serie B20:30Pisa - Parmaİtalya Serie B20:30Pordenone - Monzaİtalya Serie B20:30Spal - Ternanaİtalya Serie B22:45Hull City - Barnsleyİngiltere Championship22:45Partick - Mortonİskoçya Championship22:45Middlesbrough - WBAİngiltere Championship23:00Chelsea - LilleUEFA Şampiyonlar Ligi Son 1623:00Villarreal - JuventusUEFA Şampiyonlar Ligi Son 1623:10Fransa - HollandaTournoi de France20.00 Adana Demirspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni Adana)20.00 Trabzonspor-Yukatel Kayserispor (Medical Park)16.00 Medipol Başakşehir-VavaCars Fatih Karagümrük (Başakşehir Fatih Terim)19.00 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)13.30 GZT Giresunspor-Göztepe (Çotanak Spor Kompleksi)13.30 Altay-Gaziantep FK (Alsancak Mustafa Denizli)16.00 Atakaş Hatayspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Yeni Hatay)16.00 Aytemiz Alanyaspor-İttifak Holding Konyaspor (Bahçeşehir Okulları)19.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor (Nef)