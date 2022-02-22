Halil Falyalı suikastinde yeni detaylar! Dehşet gecesi 3 kişi...

KKTC'DE kumarhane ve otel işletmecisi Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'a yönelik suikastla ilgili detaylar ortaya çıktı.Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan, soruşturmadaki son durumu paylaştı.Buna göre, 8'i Türkiye'de 3'ü KKTC'de 11 kişi yakalandı.SİLAHLAR ELDECinayetin işlendiği anda olay yerinde en az 3 kişinin (Mustafa Söylemez, Veysel Sare ve Musa Çiçek) olduğuna dair tespitler yapıldı.Bu 300 kişinin ifadesi alınarak ve 80 kamera incelenerek bu sonuca varıldı.Ayrıca ele geçirilen 2 kalaşnikof ve bir tabancanın olayda kullanıldığı anlaşıldı.SUSUYORLAR!Suikast sırasında Falyalı'nın çocuklarının evde olduğu, 2 yakın korumasının arkadaki araçta bulunduğu, eşi Özge Falyalı'nın suikattan 10-15 dakika sonra olay yerine ulaştığı anlaşıldı.Suikastçıların susma haklarını kullandıkları için cinayet nedeni hakkında bilgiye ulaşılamadı.SUİKASTIN PLANINI BU EVDE YAPTILARKatil zanlıları Mustafa Söylemez, Veysel Sare ve Musa Çiçek'in Girne Alsancak Kayanköy 5 Sitesi'ndeki bu evde suikast planı yaptıkları iddia edildi.NE OLMUŞTU?Halil Falyalı cinayeti soruşturmasında 'Söylemez Kardeşler' olarak bilinen suç örgütünün lideri Mustafa Söylemez ve ağabeyi Mehmet Faysal Söylemez ile 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.8 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.Şüphelilerin yaklaşık 8 saat süren ifadeleri 7 savcı tarafından alındı. Savcılıktaki işlemlerinin ardından Mustafa Söylemez, Mehmet Faysal Söylemez, Cengiz Şener, Abdurrahim Çelik ve Ender Yıldız tutuklanma talebiyle, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince Mustafa Söylemez, Mehmet Faysal Söylemez, Cengiz Şener, Abdurrahim Çelik ve Ender Yıldız tutuklandı.Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.