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Halil Falyalı soruşturmasında flaş gelişme! Görüntüleri ilk kez ortaya çıktı...

Halil Falyalı soruşturmasıyla ilgili tutuklanan Mustafa Söylemez'in KKTC'den İstanbul Havalimanı'na geldiği anların görüntüleri ortaya çıktı. O anlar kameralara böyle yansıdı

Halil Falyalı soruşturmasında flaş gelişme! Görüntüleri ilk kez ortaya çıktı...
Ekleme: 22.02.2022 - 15:37 Güncelleme: 22.02.2022 - 16:04 / Editör: Ozge Selin
Halil Falyalı soruşturmasında flaş gelişme! Görüntüleri ilk kez ortaya çıktı...
Halil Falyalı cinayeti soruşturmasıyla ilgili emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 'Söylemez Kardeşler' suç örgütü elebaşı Mustafa Söylemez'in olay günü sabahında Kıbrıs'tan uçakla İstanbul'a indiği ve Bakırköy'de bulunan kahvaltı salonunda M. S. ile görüştüğü öğrenildi.

Mustafa Söylemez'in ağabeyi Mehmet Faysal Söylemez'i aramak için S'den telefonunu istediği ve ağabeyini arayarak bilgi verdiği belirtildi.

Olayın ardından ilk gözaltına alınan Mustafa Söylemez'in avukatının, M. S.'yi arayarak bilgilendirdiği kaydedildi.

Halil Falyalı soruşturmasında flaş gelişme! Görüntüleri ilk kez ortaya çıktı...

Soruşturma kapsamında dün sulh ceza hakimliğine çıkarılan Mustafa Söylemez, Faysal Söylemez, Abdurrahim Çelik, Ender Yıldız ve Cengiz Şener tutuklanırken, Ahmet Naim Memiş, Metin Süs ve Celal Birol adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İŞTE MUSTAFA SÖYLEMEZ'İN HAVALİMANINDAKİ GÖRÜNTÜLERİ!

Öte yandan Mustafa Söylemez'in olay günü sabahında KKTC'den İstanbul Havalimanı'na geldiği anların fotoğrafı ortaya çıktı.

Halil Falyalı soruşturmasında flaş gelişme! Görüntüleri ilk kez ortaya çıktı...

Havalimanı güvenlik kamerası görüntülerine göre, Söylemez'in 9 Şubat Çarşamba günü saat 07.00 sıralarında İstanbul'a geldiği anlaşılıyor.

NE OLMUŞTU?

Halil Falyalı ve Murat Demirtaş'ın öldürülmesiyle ilgili olarak yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında; bugün şüpheli Veysel Sarı ile Musa Çiçek, Girne Mahkemesi'ne çıkarılmıştı.

Halil Falyalı soruşturmasında flaş gelişme! Görüntüleri ilk kez ortaya çıktı...

Mahkemede, zanlılar hakkında yürütülen soruşturma kapsamında şu bilgiler aktarılmıştı:

İkili, Alanya'dan KKTC'ye kaçak yolla tekne ile giriş yaptı. 12 Şubat 2022 tarihinde Alsancak'ta ikametgahlarında mahkeme emri ile tutuklandı.

KÜVETİN ALTINDAN SİLAH ÇIKTI

Evde yapılan aramada, banyo küvetinin altından bir adet 9 mm çapında naylona sarılı tabanca çıktı.

Halil Falyalı soruşturmasında flaş gelişme! Görüntüleri ilk kez ortaya çıktı...

Ayrıca 15 adet tabanca mermisi tespit edildi.

SAHTE EHLİYET İLE KİRALAMIŞLAR

Veysel Sare ifadesinde; cinayette kullanılan araçların Gökhan Altınok adına yapılan sahte ehliyetle kiralandığını söyledi.

Halil Falyalı soruşturmasında flaş gelişme! Görüntüleri ilk kez ortaya çıktı...

Silahları zanlı Musa Çiçek'in temin ettiği belirtildi.

Zanlılar, birlikte kaldıkları evi ise İstanbul'da gözaltına alınan Mustafa Söylemez'in kiraladığını ifade etti.

Halil Falyalı soruşturmasında flaş gelişme! Görüntüleri ilk kez ortaya çıktı...

Ayrıca Mustafa Söylemez'in olay yerinden Doğanköy bölgesine kaçarken dere kenarına attığı mont ve ayakkabılarının bulunduğu bildirildi.
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