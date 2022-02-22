'Cin çıkarma' bahanesiyle mağdurlara tecavüz etmişti! Kadınlar yaşadıkları dehşeti anlattı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kendisini 'Bio enerji uzmanı' ve 'Yaşam koçu' olarak tanıtarak psikolojik yardım almak isteyen kadınları 'cin çıkarma' bahanesiyle zorla ilişkiye giren büyücü Bahadır Koyuncu eşi ve yardımcısına yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. 'Nitelikli cinsel saldırı', 'Dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık' suçlarından 15 yıldan 84 yıla kadar hapis cezası istenen sözde bio enerji uzmanı Koyuncu'nun dijital arşivinden 2 bine yakın müstehcen fotoğraf ve video çıktı.Koyuncu'nun yanına gelen kadınları soyarak, 'sizde büyü var', 'cinleri çıkarmamız lazım' diyerek cinsel saldırıda bulunduğu belirlendi. Koyuncu arşivinden çıkan uygunsuz videolar için, 'Fantezi için çektim' dedi. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamenin ayrıntılarında yer alan mağdur kadınların ifadeleri, olayın vahametini gözler önüne serdi.4 mağdur kadından bir tanesi olan Dilara İ.'nin verdiği ifadeye göre talihsiz kız, ilk etapta Fethiye'de medyum olarak bilinen Erkan Yılmaz'la tanışarak bu kişiden ruhsal destek almaya başladı. Ancak bir faydasını görmemesi üzerine bir başka arkadaşı aracılığıyla Bahadır Koyuncu ile temas kurdu.2019'da kurulan ilk temasta, Bahadır Koyuncu kendisine 3 parça kağıt gösterdi ve birini seçmesini istedi. Seçtiği kağıtta 'Allah' yazısı vardı. Koyuncu ise, 'Cinlerim sağ tarafa, sol tarafa arkasına önüne geçin' şeklinde ritüellerle Dilara İ.'yi etkilemeye çalıştı. Bu muskaları Dilara İ.'nin babasının yaptırdığını öne sürerek talihsiz kıza, 'Benimle cinsel ilişkiye girmen gerekiyor' teklifinde bulundu.Bu teklifi ilk başta kabul etmeyen Dilara ifadesinin devamı ise şu şekilde: 'Sadece seans ücreti olarak 350 lira verdim ve oradan ayrıldım. 3-4 ay sonra ikinci seans için Özlem ve Ece isimli arkadaşlarımla gittik. Her biri ile tek tek görüştü ve üzerlerini çıkarmalarını söyleyerek çıplak vücutlarına Şamanizm sembolleri ve bazı Arapça dualar yazdı. Bu işlemleri her bir kişi için ayrı ayrı tek başlarınayken yaptı.Seans sonrası arkadaşım Özlem, Bahadır'la cinsel birliktelik yaşadığını söyledi. 6-7 ay sonra üçüncü seans için tek başına Bahadır'ın yanına gitmiş. Bahadır'ın talimatıyla çıplak vaziyette soyunmuş ve sırtına Şamanizm ile alakalı şekiller çizmiş. Bahadır arkadaşıma, 'Sana Şamanizm ile ilgili evliyaları bağlayacağım, bu evliyalar tarafından korunacaksın ve ancak ilişkiye girerek güçlenebileceksin' diyerek cinsel birliktelik yaşamışlar.Ben bugüne kadar 5-6 kez Bahadır'ın yanına gittim. Bazen yanında 2 gün kaldım. 3-4 kez ruhsal zorlama ile cinsel birliktelik yaşadık. Bahadır, Abdullah isimli arkadaşındaki arkadaşım Hazal'a ait cinsel içerikli bir videoyu bana izletti. Elinde buna benzer birçok video olduğunu söyledi. Bana Hazal ile görüşmememi, görüştüğüm takdirde ifşa videolarımı aileme göndereceği tehdidinde bulundu. 'Bahadır Koyuncu'nun bir diğer mağdur ettiği genç kız olan Özlem D. ise ifadesinde, ' Bana, 'Senin içinde üç harfliler var, bunları çıkarmamız lazım. İç çamaşırı ile kalmanız gerek' dedi. Sanki yedirip içirdiklerinin etkisiyle karşı koyamadım. Benden parça parça 4- 5 bin lira aldı' dedi.