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Ukrayna sınırında şok eden görüntü: Rusya askerlerini unuttu

Rusya-Ukrayna sınırına kuş uçuşu yalnızca 14 kilometre uzaklıktaki bir tren istasyonunda beş gün kalan Rus askerlerinin fotoğrafları gündem oldu. Rusya'nın askerlerini burada unuttuğu, aç kalan askerlere bölge halkının yiyecek ve su verdiği iddia edildi.

Ukrayna sınırında şok eden görüntü: Rusya askerlerini unuttu
Ekleme: 21.02.2022 - 16:28 Güncelleme: 21.02.2022 - 16:28 / Editör: Ozge Selin
Ukrayna sınırında şok eden görüntü: Rusya askerlerini unuttu
Rusya ve Ukrayna arasında kriz devam ediyor. Bölgeden son gelen fotoğraf tüm dünyayı şaşırttı. Rusya'nın elit motorize birliğinde bulunan 100'den fazla askeri,Ukrayna sınırının hemen dibindeki Veselaya Lopan kasabasındaki Dolbino tren istasyonunda yerlerde yatarken görüntülendi. Bu kareler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

AÇ VE SUSUZ BEKLİYORLAR

İddiaya göre 2'nci Motorize Piyade Birliği'ne bağlı askerlere yiyecek verilmedi. Aralarında sözleşmelilerin de bulunduğu askerler kendi yiyeceklerini kendileri satın aldı ancak bir süre sonra paraları tükendi. Ardından kasaba sakinleri askerlere yiyecek ve su getirmek zorunda kaldı.

ASKERLER UNUTULDU

Rus medyası, tren istasyonuna getirildikten sonra subaylar tarafından terk edilen askerlerin 'unutulduğunu' yazdı. İstasyondaki askerler pazar akşamı Rus ordusu tarafından başka bir bölgeye taşındı.
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