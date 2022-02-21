CHP'li İBB araba fiyatına scooter satın aldı!
Yaptığı gereksiz harcamalarla sık sık gündeme gelen CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu kez de tanesi 113 bin TL'den SCOOTER satın aldı, 15 adet SCOOTER'a 1 Milyon 697 bin 500 TL ödeyecek.
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçildiği günden beri yaptığı gereksiz harcamalarla sık sık gündeme geliyor. Özellikle son zamanlarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi kasasından yapılan uçuk fiyatlı ihalaler oldukça dikkat çekiyor.
ARABA FİYATINA SCOOTER!
Vatandaşın parasıyla sefa süren Ekrem İmamoğlu son olarak İBB kasasından araba fiyatına scooter satın aldı. CHP'li İBB, tanesi 113 bin TL.'den SCOOTER satın aldı, 15 adet SCOOTER'a1 Milyon 697 bin 500 TL ödeyecek.