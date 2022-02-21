CHP'li İBB araba fiyatına scooter satın aldı!

Yaptığı gereksiz harcamalarla sık sık gündeme gelen CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu kez de tanesi 113 bin TL'den SCOOTER satın aldı, 15 adet SCOOTER'a 1 Milyon 697 bin 500 TL ödeyecek.