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Mardin’de vatandaşlara saldıran köpek kuduz çıktı: Mahalle karantinaya alındı

Mardin'in Derik ilçesinde vatandaşlara saldırarak 7 kişiyi ısıran köpek kuduz çıktı. Köpeğin kuduz çıkması üzerine mahalle karantinaya alındı.

Ekleme: 20.02.2022 - 17:23 Güncelleme: 20.02.2022 - 17:27 / Editör: Ozge Selin
Mardin’de vatandaşlara saldıran köpek kuduz çıktı: Mahalle karantinaya alındıDerik Bahçelievler Mahallesi'nde 15 Şubat'ta bir sokak köpeği vatandaşlara saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Abdullah Çakı, Ali Osman Karabat, Resul Yıldız, Kübra Ölçer, Mehmet Yıldız, Ergül Esen ve Mölkiye Ölçer, Derik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mardin’de vatandaşlara saldıran köpek kuduz çıktı: Mahalle karantinaya alındı

Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Mardin Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaralılara kuduz aşısı yapıldı.

Vatandaşlara saldıran köpeğin Mardin Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'nda alınan numunesinin Elazığ Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü'nde yapılan tetkikleri neticesinde kuduz olduğu tespit edildi.

Mardin’de vatandaşlara saldıran köpek kuduz çıktı: Mahalle karantinaya alındı

Bunun üzerine İlçe Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu kararı ile mahalleye 6 ay süre ile her türlü hayvan, hayvansal madde ve ürünlerin giriş ve çıkışı yasaklandı.

Mahallede kuduz hastalığı nedeniyle karantina uygulandığı çevre ilçelere haber verilirken, mahalle giriş ve çıkışlarına "kuduz risk bölgesi" tabelaları asıldı. Belediye, sesli uyarılar yaparak vatandaşlara hayvanların serbest dolaşmasının yasak olduğu bilgisini verdi.
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