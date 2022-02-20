Bugün Televizyonda Neler Var? 20 Şubat Yayın Akışı
20 Şubat yayın akışı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında bugün televizyonda neler var sorusu yer aldı. Peki, 20 Şubat yayın akışı nasıl? 20 Şubat televizyonda neler var? 20 Şubat bu akşam hangi diziler var? İşte merak edilenler...
20 Şubat yayın akışı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında bugün televizyonda neler var ve 20 Şubat yayın akışı nasıl sorusu yer aldı. Birçok kişi Pazar günü itibariyle akşam evde dizi keyfi yapmak için araştırmalara başladı. Birbirinden farklı dizilerin ekrana gelmesiyle hangisini izleyeceğine karar veremeyenler kanalların paylaştığı yayın akışlarını yakından takip ediyor. 20 Şubat yayın akışı ve bu akşam hangi diziler var sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
20 Şubat Yayın Akışı
20 Şubat yayın akışı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 20 Şubat yayın akışı nasıl ve bugün televizyonda neler var soruları oldu. Birçok izleyici akşam evde dizi keyfi yapmak için araştırmalara başladı. İşte 20 Şubat yayın akışı;
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet
11:15 Dizi TV
12:05 Kardeşlerim
15:05 Yalnız Kurt
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Destan
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Arda ile Omuz Omuza
14:00 Sadakatsiz
16:15 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Yargı
00:15 Camdaki Kız
STAR TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çizgi Film Kuşağı
09:00 Tom Sawyer ve Huckleberry Fin
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Kaderimin Oyunu
18:45 Star Haber
20:00 İbo Show
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:30 Aşk Mantık İntikam
14:00 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
15:30 Mahkum
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Bizim İçin Şampiyon
22:45 Yasak Elma
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:40 Yeşil Deniz
08:10 Payitaht "Abdülhamid"
11:50 Enine Boyuna (Canlı)
13:00 Kameralı Adam
13:40 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
17:00 Tozkoparan İskender (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Teşkilat (Altyazılı)
00:15 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)
02:50 Teşkilat
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Oğlum
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Baba
22:30 Oğlum
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa
09:45 Süper 1 Takım
10:30 Gazete Magazin
12:30 Survivor Panorama
15:15 Canım Annem
20:00 Survivor All Star
00:15 Survivor Ekstra
BEYAZ TV YAYIN AKIŞI
08:00 - Uyan Türkiyem (Canlı)
10:00 - Ortak Akıl (Canlı)
12:00 - Akılda Kalsın (Canlı)
13:00 - Marka Şehirler (Yeni Bölüm)
14:00 - Mutfak’ta Gülşah Var (Yeni Bölüm)
14:55 - Her Yerde Biz (Yeni Bölüm)
15:45 - Meltem’le Güzel Bir Gün (Yeni Bölüm)
16:45 - Dinamit (Canlı)
18:30 - Hafta Sonu Ana Haber (Canlı)
19:30 - ADA (Film)
21:45 - ÖZEL EKİP (Film)
23:30 - Beyaz Futbol (Canlı)
01:15 - ADA (Film)
03:15 - ÖZEL EKİP (Film)
05:15 - Kur'an-ı Kerim Cüz (Band)
06:00 - ÖZEL EKİP (Film)