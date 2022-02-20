Bugün Televizyonda Neler Var? 20 Şubat Yayın Akışı

20 Şubat yayın akışı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında bugün televizyonda neler var sorusu yer aldı. Peki, 20 Şubat yayın akışı nasıl? 20 Şubat televizyonda neler var? 20 Şubat bu akşam hangi diziler var? İşte merak edilenler...

20 Şubat Yayın Akışı



20 Şubat yayın akışı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesorusu yer aldı. Birçok kişi Pazar günü itibariyle akşam evde dizi keyfi yapmak için araştırmalara başladı. Birbirinden farklı dizilerin ekrana gelmesiyle hangisini izleyeceğine karar veremeyenler kanalların paylaştığı yayın akışlarını yakından takip ediyor.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.20 Şubat yayın akışı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavevar soruları oldu. Birçok izleyici akşam evde dizi keyfi yapmak için araştırmalara başladı. İşte20 Şubat yayın akışı;07:30 ATV’de Hafta Sonu10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet11:15 Dizi TV12:05 Kardeşlerim15:05 Yalnız Kurt19:00 ATV Ana Haber20:00 Kim Milyoner Olmak İster?00:20 Destan07:00 Sihirli Annem08:30 Konuştukça09:45 Magazin D Pazar13:00 Arda ile Omuz Omuza14:00 Sadakatsiz16:15 Arka Sokaklar18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu20:00 Yargı00:15 Camdaki Kız08:30 Çizgi Film Kuşağı09:00 Tom Sawyer ve Huckleberry Fin11:00 Tülin Şahin ile Moda12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk14:00 Kaderimin Oyunu18:45 Star Haber20:00 İbo Show08:30 Çalar Saat Hafta Sonu11:15 Ekonomi Arası11:30 Aşk Mantık İntikam14:00 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi15:30 Mahkum19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu20:00 Bizim İçin Şampiyon22:45 Yasak Elma05:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı05:40 Yeşil Deniz08:10 Payitaht "Abdülhamid"11:50 Enine Boyuna (Canlı)13:00 Kameralı Adam13:40 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)17:00 Tozkoparan İskender (Altyazılı)19:00 Ana Haber (Canlı)20:00 Teşkilat (Altyazılı)00:15 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)02:50 Teşkilat06:00 Yeni Gelin10:00 Pazar Sürprizi13:00 Bir Şansım Olsa14:30 Oğlum18:45 Hafta Sonu Ana Haber20:00 Baba22:30 Oğlum06:30 Oynat Bakalım08:30 Çook Yaşa09:45 Süper 1 Takım10:30 Gazete Magazin12:30 Survivor Panorama15:15 Canım Annem20:00 Survivor All Star00:15 Survivor Ekstra08:00 - Uyan Türkiyem (Canlı)10:00 - Ortak Akıl (Canlı)12:00 - Akılda Kalsın (Canlı)13:00 - Marka Şehirler (Yeni Bölüm)14:00 - Mutfak’ta Gülşah Var (Yeni Bölüm)14:55 - Her Yerde Biz (Yeni Bölüm)15:45 - Meltem’le Güzel Bir Gün (Yeni Bölüm)16:45 - Dinamit (Canlı)18:30 - Hafta Sonu Ana Haber (Canlı)19:30 - ADA (Film)21:45 - ÖZEL EKİP (Film)23:30 - Beyaz Futbol (Canlı)01:15 - ADA (Film)03:15 - ÖZEL EKİP (Film)05:15 - Kur'an-ı Kerim Cüz (Band)06:00 - ÖZEL EKİP (Film)