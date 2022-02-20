Bill Gates'ten tartışma yaratan sözler

Teknoloji milyarderi Bill Gates Almanya'da düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'na katıldı.Gates dünya nüfusunun büyük bölümünün koronavirüse karşı bağışıklık kazanmasıyla ağır hastalık tehlikesinin büyük ölçüde kalktığını savundu.BAĞIŞIKLIĞIN SEBEBİ VİRÜSÜN KENDİSİBunun arkasındaki sebebin aşılar değil virüsün kendisi olduğunu söyleyen Gates, şu ifadeleri kullandı:'Ne yazık ki virüsün kendisi, özellikle de Omicron adlı varyant, bir tür aşı oldu. Virüs, dünya nüfusuna ulaşma konusunda bizim aşılarla yaptığımızdan daha iyi bir iş çıkardı.'66 yaşındaki Gates ayrıca bir pandemi daha yaşanacağını ve bu pandeminin muhtemel koronavirüs ailesinin farklı bir patojenden kaynaklanacağını öne sürdü.'Bir pandemi daha yaşayacağız. Bu sefer farklı bir patojen olacak.' açıklamasında bulunan Gates, ileride aşı geliştirmek için daha hızlı hareket edilmesi gerektiğini ifade etti.'Bir dahaki sefere bunu iki yılda değil, 6 ay gibi bir sürede yapmaya çalışmalıyız.' ifadesini kullanan Gates, 'Gelecek pandemiye hazır olmanın maliyeti o kadar da fazla değil.' diye konuştu.Gates'in bu sözleri sosyal medyada tartışmalara neden oldu.