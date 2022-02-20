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20 Şubat Bugün Hangi Maçlar Var? Bu Hafta Hangi Maçlar Oynanacak?

20 Şubat itibariyle bu akşam oynanacak maçlar birçok kişi tarafından merak edildi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında bu akşam hangi maçlar var sorusu yer alıyor. Peki, Bu akşam hangi maçlar var? 20 Şubat bugün hangi maçlar var? Süper Lig puan durumu nasıl? İşte merak edilenler...

Ekleme: 20.02.2022 - 15:36 Güncelleme: 20.02.2022 - 15:41 / Editör: Ozge Selin
20 Şubat Bugün Hangi Maçlar Var? Bu Hafta Hangi Maçlar Oynanacak?
Bu akşam itibariyle oynanacak maçlar birçok futbolsever tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 20 Şubat bugün hangi maçlar var ve bu hafta hangi maçlar oynanacak soruları en sık aratılanlar arasında yer aldı. Birçok kişi tarafından merak edilen konu hakkında araştırmalar hızlandı. Kendi takımlarının maçlarının yanı sıra La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi maçları da büyük ilgi görüyor. 20 Şubat bugün hangi maçlar var ve bu hafta hangi maçlar oynanacak sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.


20 Şubat Bugün Hangi Maçlar Var? Bu Hafta Hangi Maçlar Oynanacak?

20 Şubat Bugün Hangi Maçlar Var?


Pazar günü evlerinde maç keyfi yapmak isteyen futbolseverler 20 Şubat bugün hangi maçlar var ve 20 Şubat bugün hangi maçlar oynanacak sorularına cevap aramaya başladı. Konuyla ilgili arama motoruna yönelenler bu akşam hangi maçların oynanacağı hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İşte haftalık maç takvimi;

20 Şubat Pazar

14.30

Fiorentina-Atalanta

S Sport Plus

15.00

Dundee United-Glasgow Rangers

S Sport Plus

16.00

Alanyaspor-Trabzonspor

beIN Sport 1

16.00

20 Şubat Bugün Hangi Maçlar Var? Bu Hafta Hangi Maçlar Oynanacak?

Fatih Karagümrük-Sivasspor

beIN Sports 2

16.00

Espanyol-Sevilla

Spor Smart

17.00

Leeds United-Manchester United

S Sport

17.00

Venezia-Genoa

S Sport Plus

17.30

Bayern Münih-Greuther Fürth

beIN Connect

18.00

Celtic-Dundee FC

Bilyoner

18.15

Valencia-Barcelona

Sport Smart

19.00

Fenerbahçe-Hatayspor

beIN Sports 1

19.00

Ankaragücü-Bursaspor

beIN Max 1

19.05

Bordeaux-Monaco

beIN Connect

19.30

B.Dortmund-Monchengladbach

beIN Connect

19.30

Wolverhampton-Leicester City

S Sport

20.00

Inter-Sassuolo

S Sport Plus

21.00

Sporting Lisbon-Estoril

S Sport Plus

21.30

Hertha Berlin-Leipzig

beIN Connect

22.45

Udinese-Lazio

S Sport Plus

22.45

Marsilya-Clermont

beIN Connect

23.00

Athletic Bilbao-Real Sociedad

Spor Smart

23.00

Moreirense-Porto

S Sport Plus

23.45

Tondela-Braga

Bilyoner

Süper Lig Puan Durumu

Süper Lig puan durumu bugün itibariyle en sık aratılanlar arasında yerini aldı. Bu sebeple birçok futbolsever takımlarının puanlarını öğrenmek için arama motorlarına yöneldi. Trabzonspor lig sıralamasında 60 puanla ilk sırada yer alıyor. İkinci olarak ise 49 puan ile Konyaspor sıralamada bulunuyor. İşte birçok kişi tarafından merak edilen 2022 Süper Lig güncel puan durumu;


1.TRABZONSPOR A.Ş.

60

2.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

49

3.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

43

4.ADANA DEMİRSPOR A.Ş.

41

5.BEŞİKTAŞ A.Ş.

41

6.AYTEMİZ ALANYASPOR

40

7.FENERBAHÇE A.Ş.

40

8.ATAKAŞ HATAYSPOR

39

9.YUKATEL KAYSERİSPOR

38

10.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.

35

11.DEMİR GRUP SİVASSPOR

34

12.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK

33

13.FRAPORT TAV ANTALYASPOR

31

14.KASIMPAŞA A.Ş.

29

15.GALATASARAY A.Ş.

29

16.GÖZTEPE A.Ş.

27

17.GZT GİRESUNSPOR

26

18.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

23

19.ALTAY

22

20.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR

16

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