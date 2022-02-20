20 Şubat Bugün Hangi Maçlar Var? Bu Hafta Hangi Maçlar Oynanacak?
20 Şubat itibariyle bu akşam oynanacak maçlar birçok kişi tarafından merak edildi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında bu akşam hangi maçlar var sorusu yer alıyor. Peki, Bu akşam hangi maçlar var? 20 Şubat bugün hangi maçlar var? Süper Lig puan durumu nasıl? İşte merak edilenler...
Bu akşam itibariyle oynanacak maçlar birçok futbolsever tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 20 Şubat bugün hangi maçlar var ve bu hafta hangi maçlar oynanacak soruları en sık aratılanlar arasında yer aldı. Birçok kişi tarafından merak edilen konu hakkında araştırmalar hızlandı. Kendi takımlarının maçlarının yanı sıra La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi maçları da büyük ilgi görüyor. 20 Şubat bugün hangi maçlar var ve bu hafta hangi maçlar oynanacak sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
20 Şubat Bugün Hangi Maçlar Var?
Pazar günü evlerinde maç keyfi yapmak isteyen futbolseverler 20 Şubat bugün hangi maçlar var ve 20 Şubat bugün hangi maçlar oynanacak sorularına cevap aramaya başladı. Konuyla ilgili arama motoruna yönelenler bu akşam hangi maçların oynanacağı hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İşte haftalık maç takvimi;
20 Şubat Pazar
14.30
Fiorentina-Atalanta
S Sport Plus
15.00
Dundee United-Glasgow Rangers
S Sport Plus
16.00
Alanyaspor-Trabzonspor
beIN Sport 1
16.00
Fatih Karagümrük-Sivasspor
beIN Sports 2
16.00
Espanyol-Sevilla
Spor Smart
17.00
Leeds United-Manchester United
S Sport
17.00
Venezia-Genoa
S Sport Plus
17.30
Bayern Münih-Greuther Fürth
beIN Connect
18.00
Celtic-Dundee FC
Bilyoner
18.15
Valencia-Barcelona
Sport Smart
19.00
Fenerbahçe-Hatayspor
beIN Sports 1
19.00
Ankaragücü-Bursaspor
beIN Max 1
19.05
Bordeaux-Monaco
beIN Connect
19.30
B.Dortmund-Monchengladbach
beIN Connect
19.30
Wolverhampton-Leicester City
S Sport
20.00
Inter-Sassuolo
S Sport Plus
21.00
Sporting Lisbon-Estoril
S Sport Plus
21.30
Hertha Berlin-Leipzig
beIN Connect
22.45
Udinese-Lazio
S Sport Plus
22.45
Marsilya-Clermont
beIN Connect
23.00
Athletic Bilbao-Real Sociedad
Spor Smart
23.00
Moreirense-Porto
S Sport Plus
23.45
Tondela-Braga
Bilyoner
Süper Lig Puan DurumuSüper Lig puan durumu bugün itibariyle en sık aratılanlar arasında yerini aldı. Bu sebeple birçok futbolsever takımlarının puanlarını öğrenmek için arama motorlarına yöneldi. Trabzonspor lig sıralamasında 60 puanla ilk sırada yer alıyor. İkinci olarak ise 49 puan ile Konyaspor sıralamada bulunuyor. İşte birçok kişi tarafından merak edilen 2022 Süper Lig güncel puan durumu;
1.TRABZONSPOR A.Ş.
60
2.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
49
3.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
43
4.ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
41
5.BEŞİKTAŞ A.Ş.
41
6.AYTEMİZ ALANYASPOR
40
7.FENERBAHÇE A.Ş.
40
8.ATAKAŞ HATAYSPOR
39
9.YUKATEL KAYSERİSPOR
38
10.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
35
11.DEMİR GRUP SİVASSPOR
34
12.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
33
13.FRAPORT TAV ANTALYASPOR
31
14.KASIMPAŞA A.Ş.
29
15.GALATASARAY A.Ş.
29
16.GÖZTEPE A.Ş.
27
17.GZT GİRESUNSPOR
26
18.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
23
19.ALTAY
22
20.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR
16