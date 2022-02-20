20 Şubat Bugün Hangi Maçlar Var? Bu Hafta Hangi Maçlar Oynanacak?

20 Şubat itibariyle bu akşam oynanacak maçlar birçok kişi tarafından merak edildi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında bu akşam hangi maçlar var sorusu yer alıyor. Peki, Bu akşam hangi maçlar var? 20 Şubat bugün hangi maçlar var? Süper Lig puan durumu nasıl? İşte merak edilenler...

20 Şubat Bugün Hangi Maçlar Var?



Süper Lig Puan Durumu

Bu akşam itibariyle oynanacak maçlar birçok futbolsever tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları en sık aratılanlar arasında yer aldı. Birçok kişi tarafından merak edilen konu hakkında araştırmalar hızlandı. Kendi takımlarının maçlarının yanı sıra La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi maçları da büyük ilgi görüyor.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Pazar günü evlerinde maç keyfi yapmak isteyen futbolseverlersorularına cevap aramaya başladı. Konuyla ilgili arama motoruna yönelenler bu akşam hangi maçların oynanacağı hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İşte haftalık maç takvimi;14.30Fiorentina-AtalantaS Sport Plus15.00Dundee United-Glasgow RangersS Sport Plus16.00Alanyaspor-TrabzonsporbeIN Sport 116.00Fatih Karagümrük-SivassporbeIN Sports 216.00Espanyol-SevillaSpor Smart17.00Leeds United-Manchester UnitedS Sport17.00Venezia-GenoaS Sport Plus17.30Bayern Münih-Greuther FürthbeIN Connect18.00Celtic-Dundee FCBilyoner18.15Valencia-BarcelonaSport Smart19.00Fenerbahçe-HataysporbeIN Sports 119.00Ankaragücü-BursasporbeIN Max 119.05Bordeaux-MonacobeIN Connect19.30B.Dortmund-MonchengladbachbeIN Connect19.30Wolverhampton-Leicester CityS Sport20.00Inter-SassuoloS Sport Plus21.00Sporting Lisbon-EstorilS Sport Plus21.30Hertha Berlin-LeipzigbeIN Connect22.45Udinese-LazioS Sport Plus22.45Marsilya-ClermontbeIN Connect23.00Athletic Bilbao-Real SociedadSpor Smart23.00Moreirense-PortoS Sport Plus23.45Tondela-BragaBilyonerbugün itibariyle en sık aratılanlar arasında yerini aldı. Bu sebeple birçok futbolsever takımlarının puanlarını öğrenmek için arama motorlarına yöneldi. Trabzonspor lig sıralamasında 60 puanla ilk sırada yer alıyor. İkinci olarak ise 49 puan ile Konyaspor sıralamada bulunuyor. İşte birçok kişi tarafından merak edilen 2022 Süper Lig güncel puan durumu;1.TRABZONSPOR A.Ş.602.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR493.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK434.ADANA DEMİRSPOR A.Ş.415.BEŞİKTAŞ A.Ş.416.AYTEMİZ ALANYASPOR407.FENERBAHÇE A.Ş.408.ATAKAŞ HATAYSPOR399.YUKATEL KAYSERİSPOR3810.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.3511.DEMİR GRUP SİVASSPOR3412.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK3313.FRAPORT TAV ANTALYASPOR3114.KASIMPAŞA A.Ş.2915.GALATASARAY A.Ş.2916.GÖZTEPE A.Ş.2717.GZT GİRESUNSPOR2618.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.2319.ALTAY2220.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR16