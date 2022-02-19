Yolcu otobüsü devrilmişti! Hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu!

İzmir'den Kapadokya'ya gezi için gidenleri taşıyan Mercedes marka tur otobüsü Konya - Aksaray karayolunun 47. kilometresinde tipi ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi.Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Kaza yerine ulaşan itfaiye ve AFAD ekipleri kurtarma çalmalarına aşlarken, sağlık ekipleri de yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.Polis ve jandarma geniş güvenlik tedbirleri alarak karayolunu trafiğe kapattı. 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si ağır 42 kişinin de yaralandığı belirtildi.Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.Konya'da, 3'ü kadın, 5 kişinin öldüğü, 26 kişinin yaralandığı kazada, tur otobüsünün şoförü Metin Çetintaş ile kimliği açıklanmayan yedek şoför gözaltına alındı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, ''Konya -Aksaray yolu 50'nci kilometresinde sabah saat 06.38 sularında 2 şoför, 45 yolcunun bulunduğu tur otobüsünün tek taraflı trafik kazası neticesinde 5 vatandaşımızın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenmiştir. Olayla ilgili olarak derhal soruşturma başlatılmış olup, soruşturma kapsamında Cumhuriyet Başsavcı Vekilimiz koordinesinde olay yeri işlemleri, adli işlemler ve otopsi işlemleri için 3 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Kazaya karışan otobüsün 2 şoförü yürütülen soruşturma kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile gözaltına alınmıştır'' denildi.Korkunç kazada Yasemin Özkan, Nazan Uysal, Mustafa Karakan, Mehmet Alçıl, Büşranur Kaçan ve Aslıhan Akdoğan hayatını kaybetti.