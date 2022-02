Ukrayna kanalında büyük kavga! Rusya yanlısı isim canlı yayında tekme tokat dövüldü!

Rusya ile Ukrayna arasında artan savaş gerilimi, bu kez bir televizyon programında kendini gösterdi. Ukrayna krizinde her an gerçek bir işgal atağında bulunması beklenen Rusya uluslararası çapta tepki toplarken sosyal medya, bu gerilim nedeniyle yaşanan bir kavganın görüntüleriyle çalkalanıyor.Ukrayna televizyonlarında, gazetecilerin ve siyasilerin tartıştığı bir programda yaşananlar, sosyal medyaya damgasını vurdu.Ukrayna kanalında ekrana gelen Savik Shuster'in Freedom of Speech (İfade Özgürlüğü) isimli tartışma programında Ukraynalı gazeteci Yuriy Butusov ile Ukraynalı Rus yanlısı kongre üyesi Nestor Shufrych arasında tartışma çıktı.Gazeteci Butusov, milletvekili Shufrych'e, Rus tarihini tanıttığı ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i desteklediğini söyleyerek bir anda tokat attı.Butusov'un Shufrych'e attığı tokadın ardından ikili kavgası devam etti. Tekme ve tokatların havada uçtuğu kavgada iki isim, yerde birbirini yumruklamaya devam etti.Canlı yayında tekme tokat 'Vatan haini' kavgası'Stüdyodaki kavga, canlı yayında devam etti.Kavgayı o sırada programa bağlı bulunan eski Ukrayna Başbakanı Arseniy Yatsenyuk ve eski Cumhurbaşkanı Petro Poroshenko'nun da izlediği anlar kameralara yansıdı