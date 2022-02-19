2021 Konut fiyatları listesi açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada

Dünyada son bir yılda konut fiyatlarının en çok arttığı şehirler açıklandı. İlk 11 şehirden üçünün Türkiye'de olması ise dikkat çekti. 2020 ile 2021'in ikinci çeyrekleri arasında 55 ülke ve 150 şehri kapsayan araştırmada İzmir 3'üncü, İstanbul 9'uncu ve Ankara 11'inci sırada yer aldı.

Euronews Türkçe'de yer alan habere göre İzmir yüzde 30'luk artışla ikinci sırada bulunurken İstanbul yüzde 26,4 ile dokuzuncu ve Ankara yüzde 25,8 ile 11. sırada listelendi. İlk 11'de Türkiye, Kanada, ABD ve Rusya'dan şehirlerin olması dikkat çekti.Knight Frank Küresel Konut Fiyat Endeksi 2021 yılı ikinci çeyrek sonuçlardı açıklandı. Rapor 2020 ile 2021 ikinci çeyrek arasında 150 şehirde konut fiyatlarının ne kadar arttığını ortaya koyuyor. Bu son 1 yılın Covid-19 salgınına denk gelmesi açısından endeks sonuçları pandemi dönemindeki değişime işaret ediyor.Son 1 yılda fiyatların en çok arttığı şehirlerin zirvesinde yüzde 30,8 ile Kanada'nın Halifax şehri yer alıyor.İzmir ile Güney Kore'nin başkenti Seul yüzde 30 artış ile 2'inci sırayı paylaşıyor.ABD'nin Phoenix kenti yüzde 29,3 ile 4'üncü sırada.5'inci sıradaki Rusya'nın başkenti Moskova'da ise konut fiyatları son 1 yılda yüzde 28,8 arttı.6'ıncı sıradaki Kanada'nın Hamilton şehrinde konut fiyat endeksi yüzde 28 artış gösterdiABD'nin San Diego şehri yüzde 27,1 ile 7'inci sırada.Rusya'nın St. Petersburg kenti ise yüzde 26,7 ile San Diego'nun ardında 8'inci sırada yer aldıİstanbul yüzde 26,4 ile küresel konut fiyat endeksinin en çok arttığı 9'uncu şehir oldu.Kanada'nın Ottowa kenti ile Ankara yüzde 25,8 ile 11'inci sırayı paylaştı.