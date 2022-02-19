19 Şubat koronavirüs verileri açıklandı!
Sağlık Bakanlığı, 19 Şubat'a ait güncel koronavirüs verilerini paylaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs verilerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Omicron varyantı ağırlıklı devam eden ve vakaların genelde hafif seyrettiği salgının toplum üzerindeki doğrudan veya dolaylı etkilerini en aza indirmek için gerekli adımları atıyoruz. Molnupiravir etken maddeli antiviral ilacın risk grubundaki hastalara dağıtımına başlandı." dedi.
Sağlık Bakanlığı, 19 Şubat'a ait güncel koronavirüs verilerini "https://covid19.saglik.gov.tr/" adresinden paylaştı.
"MOLNUPİRAVİR ETKEN MADDELİ ANTİVİRAL İLACIN DAĞITIMINA BAŞLANDI"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs verilerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Omicron varyantı ağırlıklı devam eden ve vakaların genelde hafif seyrettiği salgının toplum üzerindeki doğrudan veya dolaylı etkilerini en aza indirmek için gerekli adımları atıyoruz. Molnupiravir etken maddeli antiviral ilacın risk grubundaki hastalara dağıtımına başlandı." dedi.
İŞTE 19 ŞUBAT VERİLERİ: