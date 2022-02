Tevfik Göksu, İSKİ'nin zam oyununu belgelerle anlattı: Halkın gözlerinin içine baka baka yalan söylüyor...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün bir basın toplantısı düzenleyerek İSKİ'deki zam süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu.İmamoğlu, "Tabiri caizse İSKİ, hayatın damarı gibi, insan vücudunun bir damarı gibi… İstanbul için bunu ifade ediyor. Çünkü, yaşamın vazgeçilmez kaynağı olan suyu yönetiyoruz İSKİ kurumunda. İSKİ, kadim bir kurum." dedi. İmamoğlu,suya yüzde 50 ila 80 arasında zam yapmak istediklerini aktardı.İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, canlı yayında İSKİ'nin zam teklifinin detaylarını belgelerle açıkladı, İmamoğlu'nun yalan söylediğini belirtti."YÜZDE 100 YALAN BİR BASIN TOPLANTISI""İBB'de suyun hikayesini net bir şekilde anlatmam gerekiyor." diyerek açıklamalarına başlayan Göksu şu ifadeleri kullandı:Az önce İBB Başkanı , İBB Başkanlığı'na yakışmayacak kavramlar ile, tamamı ile, her söylediği cümlenin yüzde 100 yalan olduğu bir basın toplantısı düzenledi.İBB Başkanı seçim kampanyasında bilbordları şöyle donatmıştı; 'İstanbul halkına bedava ekmek, bedava su.'İBB suya neden %170 zam yapmak istiyor? AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu tek tek açıkladı | Video"DAHA GÖREVE GELİR GELMEZ HİÇ BORÇLANMA İSTEMEYEN İSKİ İÇİN 4.3 MİLYAR LİRA BORÇLANMA İSTEDİLER"'İstanbul halkı suyu pahalı kullanıyor, suyun fiyatını indireceğim' demişti. Gelir gelmez İstanbul halkının suyuna yüzde 80 zam istedi. Sonra zaman zaman biz reddettik, zaman zaman zamlar verdik. İSKİ kadim bir kuruluş, batmaması için, siyasi bir karar ile değil, İSKİ'nin kurumsal kabiliyetini sürdürebilmesi için zaman zaman bu zamlara destek verdik. Bizim zamanımızda İSKİ, İBB'ye hiçbir zaman borçlanma teklifi ile gelmemişti. Bunlar gelir gelmez İSKİ, İBB Meclisi'ne 4.3 milyar lira borçlanma teklifi ile geldi. 'Şunu, bunu yapacağız' dediler, biz de buna onay verdik."10 MİLYARLIK İSKİ BÜTÇESİNİ 17 MİLYAR LİRAYA ÇIKARMAK İSTEDİLER"Eylül'de, Kasım'da birer zam verdik. Sonra duyduk ki, Kasım Genel Kurulu'ndaki zam zam yetkisi veto edilmiş. Bize dediler ki, 'Biz yeni maliyet hesapları yaptık, yeni maliyet hesaplarına göre zam teklifi yapacağız.'Bizimle görüşmeler yaptılar dediler ki, 'Maliyet artışımız ile desteğe ihtiyacımız var.' Biz de dedik ki, 'Çalışmalarınızı bize verin.'İstanbullulardan şu rakamları hafızalarında tutmalarını istirham ediyorum.Bize getirdikleri ilk taleplerinde, 10 milyar TL'lik İSKİ bütçesinin 17 milyar TL'ye çıkarılmasını istediler."TÜM HALKIN GÖZÜNE BAKA BAKA YALAN SÖYLÜYOR"Bize hep şu oyunla geldiler. 'Efendim biz zam teklifi ile gelmeyelim, bu teklif iki parti grubunun anlaşması ile gelsin.'CHP Genel Başkanı faturalarla ilgili kampanya yapıyor ya, bunlar da CHP'li belediye ya, böyle bir oyunla geldiler.Çarşamba günü Genel Kurul var. Salı günü resmi teklifleri geldi. İBB Başkanı bugün tüm halkın gözüne baka baka yalan söylüyor. 'Biz yüzde 50 su zammı teklifi ile geldik' diyor."İMAMOĞLU HESAPLAYAMIYOR, İLKOKUL ÇOCUKLARINDAN RİCA EDİYORUM ORANI HESAPLASINLAR"Getirdikleri teklifi okuyorum size; İstanbul'da şu anda suyun metreküp fiyatı 5.56 lira. Bunların getirdikleri teklif 9.60 liraya vermek istiyoruz. Bütün İstanbullulara hatta tüm ilkokul öğrencilerimize soruyorum. Su 5.56 TL'den 9.60 TL'ye çıkınca yüzde kaç artmış olur. Bunu ilkokul öğrencilerimizde istiyorum, İBB Başkanı bunu hesaplayamamış çünkü. Bu yetmemiş, her ay zam teklifi istiyor. Yetmiyor kademe ooyunu yapıyor. 0.15 TL'den 0.10 TL'ye düşürüyor. Yani yüzde 50 daha zam yapıyor. Biz zammı kabul etseydik. İstanbullulara şubat ayında gelecek fatura en az kullanana yüzde 90'daha fazla gelecekti. Biz ilk kademeyi değiştirmiyoruz. Burada yüzde 43'ü kabul ediyoruz. İnsani su kullanım hakkını yüzde 30'da sabit tutuyoruz dedik. Tefe, TÜFE artışını da aylık kabul etmiyoruz dedik."OYUNLARINI BOZDUK"Geri dönüşüm suyu için yüzde 252 artış teklif ediyorlar. Bunun üzerine başka bir manipülasyon ile karşı karşıya kalmak üzereydik.Biz buraya zam teklifi ile gelmedik diyorlar. O zaman neden Genel Kurul toplandı. Biz de dedik ki, 'Siz zam teklifi ile gelmediyseniz, biz verdiğimiz teklifi de çekiyoruz. Kendi hesabınızı, teklifinizi varsa yapın gelin. Aksi halde Genel Kurul bitmiştir.'İstanbul'da 5 liraya kullandığınız suyu yaklaşık olarak söylüyorum 10 liraya kullanmanızı teklif ettiler. Biz bunu reddetik. Madem zam teklifi ile gelmediniz, biz de teklifimizi geri çekiyoruz deyince oyunları bozuldu.Oyunları da şuymuş; Kendileri tekliflerini yapmayacak. AK Parti teklif yapacak. AK Parti'nin teklifi de karar olarak geçecekti. Sonra, 'Bakın biz zam istemedik. AK Parti zam verdi' diyeceklerdi. Biz de bu oyunu, kurguyu bozduk."İSTANBULLULAR SULARINI AFİYETLE ZAMSIZ KULLANSINLAR"Cumhurbaşkanımızın dün başlattığı indirim kampanyası da zihniyeti gösteriyor aslında. AK Parti insanın refahı, mutluluğu için var. Diğeri faturaları ödemeyin diyor. Niye düşünce yok, plan yok. Hakikat her zaman algıları yenecektir, her zaman da yenmiştir. İBB, 5.56 TL'den satılan suyun 9.60 TL ile satılmasını teklif etmiştir.İstanbullular sularını afiyetle kullansınlar. Zamsız kullanmaları için fırsat sağladık."KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DOĞALGAZ, ELEKTRİK KULLANMIYOR MU?"Konya'daki belediye doğalgaz, elektrik kullanmıyor mu? Sadece İBB'nin İSKİ'si mi kullanıyor? Sizin elektrik maliyetiniz yüzde 7 seviyesinde. Bütçeyi 10 milyarlık bütçeyi 11.3 milyara çıkaracağımızı söyledik. Kabul etmediler, biz de geri çektik. Onlar 14.5 milyar lira istemişti.