Rusya'dan flaş 'Nükleer' açıklaması! 'Tehlike potansiyeli çok yüksek'

Dünyanın gözü kulağı Rusya ve Ukrayna'dan gelecek haberlere çevrilmiş durumda. Konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Kremlin, bölgeden tehlikeli sinyaller geldiğini açıkladı.Kremlin'den gelen açıklamada 'Doğu Ukrayna'nın Donbas bölgesinde tehlike potansiyeli çok yüksek. Bölgeden çok tehlikeli sinyaller geliyor.' denildi.ABD'li diplomatın sınırdışı edilmesi hakkında ise 'Rusya'nın Moskova'daki ABD'li diplomatı sınırdışı etmesi ABD'nin provokasyonlarına verilmiş bir cevaptı.' ifadeleri kullanıldı.Kremlin ayrıca 'Rusya'nın nükleer hareketliliğinin bölgedeki tansiyonu daha da artıracağı iddialarını reddediyoruz. Bu tatbikat sürecinin bir parçası' açıklamasında bulundu.