Patlıcan Musakka Nasıl Yapılır? Evde Kolay Patlıcan Musakka Tarifi
Evde kolay patlıcan musakka tarifi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında patlıcan musakka nasıl yapılır sorusu yer almaktadır. Peki, patlıcan musakka nasıl yapılır? Patlıcan musakka tarifi nasıl yapılır? Patlıcan musakka püf noktaları neler? İşte merak edilenler...
Patlıcan musakka tarifi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında patlıcan musakka nasıl yapılır ve evde kolay patlıcan musakka tarifi nasıl yapılır soruları yer alıyor. Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan bu tarif oldukça tercih ediliyor. Sağlık açısından da oldukça faydalı olması nedeniyle uzmanlar tarafından önerilen lezzetler arasındadır. Uğraştırıcı gözükse de evinizde oldukça kolay bir şekilde ortaya çıkarabilirsiniz. Hem çok daha sağlıklı hem de ekonomik bir şekilde patlıcan musakka yapmak isteyenler konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Patlıcan musakka püf noktaları neler ve patlıcan musakka nasıl yapılır sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
Patlıcan Musakka İçin Gerekli Malzemeler
Patlıcan musakka için gerekli malzemeler birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında patlıcan musakka için gerekli malzemeler nelerdir sorusu yer alıyor. Bu noktada dikkat etmeniz gerekenler arasında malzemeleri iyi seçmek yer almaktadır. Kaliteli ve taze ürünler alarak tarifinizin lezzetini en üst noktaya taşıyabilirsiniz. İşte evde kolay patlıcan musakka için gerekli malzemeler;
4 tane orta boy çekirdeksiz patlıcan
1 tane orta boy soğan (isteğe bağlı büyük boyda olabilir)
300 gr az yağlı kıyma
3 tane yeşil köy biberi (çarliston biber de olur)
1 tane büyük boy domates
2 diş sarımsak
1 yemek kaşığı salça
3 yemek kaşığı zeytinyağı
Tuz
Karabiber
Kimyon
Pulbiber
Sıcak su
Patlıcanları kızartmak için
Yarım su bardağı sıvı yağ
Patlıcan Musakka Nasıl Yapılır?
Patlıcan Musakka için gerekli malzemeleri tamamladıysanız patlıcan musakka nasıl yapılır sorusunun cevabına geçebiliriz. Birçok kişi tarafından merak edilen ve Türk mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alan bu tarif için öncelikle patlıcanları bol suyla yıkayarak işe başlamanız gerekmektedir. Ardından soyacak yardımıyla uzunlamasına soyun. Halka şeklinde doğrayıp tuzlu suda yarım saat veya daha fazla bekletin. Bu sayede patlıcanın acısını atabilirsiniz. Patlıcanları tuzlu suda beklettikten sonra kızgın yağda kızartın. Ardından kıymaları başka bir tencerede iyice kavurun. 3 kaşık zeytinyağı ekleyip küçük ve küp şeklinde doğradığınız soğanları üzerine ekleyin. Arından biberler, sarımsak, salça ve rendelenmiş domatesi ekleyerek karıştırın. İyice karıştırdıktan sonra yarım su bardağı sıcak su ekleyin. Su çekilinceye kadar kaynamasını bekleyin. Geniş tabana sahip bir tencereye patlıcanları dizin. Ardından kıymalı karışımdan alarak patlıcanların üzerine yayın. 1 su bardağı sıcak su ilave edip ocağın altını kısın. Yaklaşık 20 dakika boyunca pişmesini bekleyin. Ardından servis ederek afiyetle patlıcan musakka tarifinizi tüketebilirsiniz.
Patlıcan Musakka Püf Noktaları Neler?
Patlıcan musakka püf noktaları arasında en önemli olanı patlıcanları tuzlu suda bekletmektir. Bu sayede patlıcanların acısı çıkacaktır. Patlıcanların siyah ve taze olması da yemeğin lezzetini arttıracaktır. Kıymaya ekleyeceğiniz malzemeleri iyice kavurarak lezzetinin yemeğe geçmesini sağlayın.