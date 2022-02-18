Patlıcan Musakka Nasıl Yapılır? Evde Kolay Patlıcan Musakka Tarifi

Patlıcan Musakka İçin Gerekli Malzemeler



Patlıcan Musakka Nasıl Yapılır?



Patlıcan Musakka Püf Noktaları Neler?



birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındave evde kolay patlıcan musakka tarifi nasıl yapılır soruları yer alıyor. Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan bu tarif oldukça tercih ediliyor. Sağlık açısından da oldukça faydalı olması nedeniyle uzmanlar tarafından önerilen lezzetler arasındadır. Uğraştırıcı gözükse de evinizde oldukça kolay bir şekilde ortaya çıkarabilirsiniz. Hem çok daha sağlıklı hem de ekonomik bir şekilde patlıcan musakka yapmak isteyenler konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Patlıcan musakka için gerekli malzemeler birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında patlıcan musakka için gerekli malzemeler nelerdir sorusu yer alıyor. Bu noktada dikkat etmeniz gerekenler arasında malzemeleri iyi seçmek yer almaktadır. Kaliteli ve taze ürünler alarak tarifinizin lezzetini en üst noktaya taşıyabilirsiniz. İşte4 tane orta boy çekirdeksiz patlıcan1 tane orta boy soğan (isteğe bağlı büyük boyda olabilir)300 gr az yağlı kıyma3 tane yeşil köy biberi (çarliston biber de olur)1 tane büyük boy domates2 diş sarımsak1 yemek kaşığı salça3 yemek kaşığı zeytinyağıTuzKarabiberKimyonPulbiberSıcak suPatlıcanları kızartmak içinYarım su bardağı sıvı yağPatlıcan Musakka için gerekli malzemeleri tamamladıysanızsorusunun cevabına geçebiliriz. Birçok kişi tarafından merak edilen ve Türk mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alan bu tarif için öncelikle patlıcanları bol suyla yıkayarak işe başlamanız gerekmektedir. Ardından soyacak yardımıyla uzunlamasına soyun. Halka şeklinde doğrayıp tuzlu suda yarım saat veya daha fazla bekletin. Bu sayede patlıcanın acısını atabilirsiniz. Patlıcanları tuzlu suda beklettikten sonra kızgın yağda kızartın. Ardından kıymaları başka bir tencerede iyice kavurun. 3 kaşık zeytinyağı ekleyip küçük ve küp şeklinde doğradığınız soğanları üzerine ekleyin. Arından biberler, sarımsak, salça ve rendelenmiş domatesi ekleyerek karıştırın. İyice karıştırdıktan sonra yarım su bardağı sıcak su ekleyin. Su çekilinceye kadar kaynamasını bekleyin. Geniş tabana sahip bir tencereye patlıcanları dizin. Ardından kıymalı karışımdan alarak patlıcanların üzerine yayın. 1 su bardağı sıcak su ilave edip ocağın altını kısın. Yaklaşık 20 dakika boyunca pişmesini bekleyin. Ardından servis ederek afiyetle patlıcan musakka tarifinizi tüketebilirsiniz.arasında en önemli olanı patlıcanları tuzlu suda bekletmektir. Bu sayede patlıcanların acısı çıkacaktır. Patlıcanların siyah ve taze olması da yemeğin lezzetini arttıracaktır. Kıymaya ekleyeceğiniz malzemeleri iyice kavurarak lezzetinin yemeğe geçmesini sağlayın.