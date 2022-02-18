Metroda iki kadın yolcuya bıçak çekmişti! Pişkin savunması mahkeme salonundakileri şaşırttı....

Kadıköy Tavşantepe metrosunda 24 Kasım 2021 tarihinde Emrah Y. elinde bıçakla dehşet saçmıştı. Metroda tartıştığı kadınlara yönelik hakaret ve tehdit içerikli sözler sarfedip bıçak savuran saldırgan adam, olay sonrası ''silahla tehdit", "basit yaralamaya teşebbüs", "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli Emrah Yılmaz hakkında 5 ayrı suçtan hakkında 18 yıl 3 ay kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.METRO SALDIRGANI HAKİM KARŞISINDAYDIİstanbul Anadolu 27. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk celsesi bugün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Emrah Yılmaz kaldığı cezaevinden getirilirken müşteki Senanur Damgacı ve Nilgün Damgacı da katıldı. Taraf avukatları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı ile Kadın Haklarını Koruma Derneği avukatı da mahkeme salonunda hazır bulundu. Duruşmaya pandemi nedeniyle basın mensupları alınmadı.'AYAKKABIMI VE BIÇAĞIMI ALMAYA GİTMİŞTİM'Duruşmadaki savunmasında tutuklu sanık Emrah Yılmaz, '25 Kasım 2021 tarihinde işten dönüyordum. Ayakkabımı tamir etmek için ayakkabıcıya gidiyordum. Kendisi bıçak bilemeciliği de yapar. Ayakkabımı ve bıçağımı ona bırakmıştım. Ayakkabımı henüz tamir etmediğini söyleyince bıçağımı aldım. Huzurevi durağından hava yağışlı olduğu için metroya bindim. Maskesini takmayan biri görünce uyardım. Takmayacağını söyleyince rahatsızlığı olduğunu düşünmedim. Keyfi yaptığını düşündüm' şeklinde konuştu.SANIK MAĞDUR OLDUĞUNU İDDİA ETTİSavunmasının devamında sanık Yılmaz, 'Annemin ciddi rahatsızlığı vardır. Bu yüzden sağlığıma dikkat etmem gerekiyordu. Kadını uyarırken kaba konuşmuş olabilirim ama küfür etmedim. Müşteki bana toplum içinde bağırarak karnıma tekme attı. Vatandaşlar araya girdi ama annesiyle birlikte bana saldırdı. Olayın sonuna doğru kendimi kaybederek öfkeyle küfür ettim. Olayla alakası olmamasına rağmen bana saldırdılar. Ben müştekilere saldırdığımı kabul etmiyorum. Kamera kayıtlarının incelenmesini istiyorum. Olay sebebiyle ailem çok zor durumda kaldı' dedi.ANNE KIZ MAĞDUR VE ŞİKAYETÇİ OLDUKLARINI SÖYLEDİMüşteki Senanur Damgacı beyanında, 'Ben şahsa tekme atmadım, küfür etmedim, hakarette bulunmadım. Annem de aynı şekilde hiçbir şey yapmadı. Tamamen mağduruz. Sosyal medya olmasaydı olayı kanıtlayamayacaktık. Şikayetçiyiz' dedi. Müşteki Nilgün Damgacı ise 'Kızımla ikimizin herhangi bir darp edici hareketimiz olmadı. Biz kendimizi korumaya çalıştık. Ancak kızımı yerde görünce mecburen olaya karıştım' diyerek şikayetçi olduğunu belirtti.'SANIK SUÇU GÜVENLİKLERE ATMAKTADIR'Müşteki avukatı beyanında, 'Sanıktan şikayetçiyiz. Müvekkilimin beyanları çelişkisizdir. Kamera kayıtlarında olayın kastının yoğunluğu açıktır.Sanık, güvenliğin kendisini durdurması neticesinde olayın yaşanmayacağını söylemektedir. Sanığın tutukluluk halinin devamını talep ediyoruz' dedi.Sanık avukatı ise müvekkilinin öncelikle beraatini, mahkeme aksi kanaatte ise lehine olan hükümlerin uygulanmasını istedi.