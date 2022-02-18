Halil Falyalı cinayetinde ilk kez ortaya çıkan şok gelişme! Kör nokta detayı...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) iş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın yaşamını yitirdiği silahlı saldırıya ilişkin önemli bulgulara ulaşıldı.Alınan bilgiye göre, Girne bölgesi Çatalköy mevkisinde 8 Şubat'ta düzenlenen silahlı saldırının ardından emniyet birimlerinin yaptıkları çalışmalar, saldırının nasıl gerçekleştirildiğini ortaya koydu.Saldırganların Halil Falyalı'ya 4 araçla 2 ayrı noktada pusu kurduğu ve Falyalı'nın saldırı öncesi adresten çıkışının bir kişi tarafından pusuyu atanlara haber verildiği tespit edildi.Falyalı'nın kullandığı yolda güvenlik kameralarının olmadığı bir noktada bekleyen 3 kişi tarafından araca önce tabancayla 4 el ateş edildiği, sonrasında ise aracın kalaşnikof tüfeklerle tarandığı belirlendi.Olay sonrasında harekete geçen ve çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, saldırganlardan Ö.T'nin bir otelin önüne araçla geldiğini ve araçtan indikten sonra eldivenlerini çıkararak çöpe attığını tespit etti. Eldivenlere el koyan polis, yaptığı incelemede barut izine ulaştı.SALDIRIDA KULLANILAN ARAÇLARIN SAHTE KİMLİKLE KİRALANDIĞI FOTOĞRAFTAN BELİRLENDİÖte yandan, KKTC polisinin saldırıda kullanılan otomobillerin kiralandığı şirketten aldığı, kiralayan kişiye ait kimlik görselini Türkiye ile paylaştığı, Türk polisinin ise kimlik bilgileri ile fotoğrafın uyuşmadığını ve fotoğrafın V.S'ye ait olduğunu KKTC'ye bildirdiği öğrenildi.KKTC polisi, elde edilen bilgiler doğrultusunda düzenlediği operasyonlarda, gözcü M.Ç. ile saldırganlardan V.S. ve Ö.T'yi gözaltına almıştı.Ayrıca, Mustafa Söylemez'in saldırı sonrası kullandığı iddia edilen ve İstanbul'a döndüğü sırada Ercan Havalimanı otoparkında bıraktığı otomobilde yapılan incelemelerde ise el freni üstünde bir eldiven daha bulundu. Bu eldivende yapılan incelemede de benzer şekilde barut izi çıktı. Söz konusu eldiven DNA eşleştirmesi için Türkiye'ye gönderildi. Şüphelilerin saldırı öncesi KKTC'ye tanımlı iki telefon hattı aldıkları, bu hatlar üzerinden görüştükleri ve hatları olay sonrası attıkları ancak hatlardan birine ait kartın Ö.T'nin üzerinde bulunduğu öğrenildi.İSTANBUL'DA GÖZALTINA ALINAN 6 KİŞİNİN EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ SÜRÜYORBu arada, Falyalı ve şoförü Demirtaş'ın silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin İstanbul'da gözaltına alınan 6 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 9, 12 ve 13 Şubat'ta düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan Mustafa ve Mehmet Faysal Söylemez'in de aralarında bulunduğu 6 kişinin henüz ifadelerinin alınmasına başlanmadığı ancak hafta sonuna kadar işlemlerinin tamamlanıp, pazartesi günü adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.OLAYKKTC'de Girne bölgesi Çatalköy mevkisinde 8 Şubat'ta arabasındayken silahlı saldırıya uğrayan Halil Falyalı ağır yaralı olarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Daha sonra Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesine nakledilen Falyalı, müdahalelere karşın kurtarılamamıştı. Falyalı'nın şoförü Murat Demirtaş da olay yerinde yaşamını yitirmişti.Cinayetle ilgili 14 Şubat'ta yapılan aramalarda olay yerinin yaklaşık bir kilometre batısında dere yatağı içerisinde atılı vaziyette, 2 kalaşnikof marka otomatik silah, bu silahlara ait 4 şarjör ve 39 mermi ile 9 mm çapında tabanca, tabancaya ait şarjör ve 13 mermi bulunmuştu. Yapılan balistik incelemelerde, söz konusu silahların olayda kullanılan silahlar olduğu saptanmıştı.BİR KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINMIŞTIKKTC'de şoförü Murat Demirtaş ile birlikte suikast sonucu öldürülen Halil Falyalı (53) cinayetinde Lefkoşa'da bir kişi daha gözaltına alındı. 6'sı İstanbul, 7'si KKTC olmak üzere toplam gözaltı sayısı 13'e yükseldi. Kıbrıs'ta operasyon düzenlenen bir adreste ve dere yatağında ele geçirilen 9 mm çapında iki silahtan birinin Türkiye'de bir başka suçta kullanıldığı saptandı. Söz konusu silahın Ankara'da Ali Maytalman'ın vurulması olayında kullanıldığı iddia edildi. Suikast ile ilgili 100'e yakın kişinin ifadesinin alındığı belirtildi. Öte yandan KKTC'de dere yatağında bulunan mont ve ayakkabılar da Türkiye'ye gönderildi.Mont ve ayakkabılar, İstanbul'da gözaltında olan şüphelilerin DNA örnekleri ile karşılaştırılacak ve söz konusu kıyafetlerde barut izi olup olmadığı da swap incelemesi ile tespit edilecek. KKTC'de gözaltında bulunan şüpheliler için 8 gün ek gözaltı kararı alındı.KKTC'de otel ve kumarhane işleten Halil Falyalı, geçen hafta Girne'de aracındayken çapraz ateşe tutuldu. Saldırıda Falyalı ile şoförü Murat Demirtaş öldü. Ada'yı sarsan cinayetin ardından saldırıdaki kiralık araçlardan birini kullandığı tespit edilen Ömer Tunç yakalandı.Soruşturma İstanbul'a da uzandı. İstanbul polisi, 'üniformalı çete' olarak bilinen 'Söylemez Kardeşler Çetesi'nin liderlerinden Mustafa Söylemez ile 2 adamını gözaltına aldı. Daha sonra çetenin kilit isimlerinden Fena Söylemez ve 2 kişi daha yakalandı. Söylemez Kardeşler ve adamlarının sorguları İstanbul'da sürerken KKTC polisi, suikasttan 4 gün sonra tetikçi oldukları belirlenen Veysel Sarı ve Musa Çiçek'i, Girne Alsancak'ta saklandıkları evde yakalayıp tutukladı. Evde, banyo küvetinin altına saklanmış 9 mm çapında bir tabanca ele geçirildi.ALANYA'DAN TEKNEYLEPolis müfettişi Murat Bayram'ın verdiği bilgilere göre, tetikçiler Ada'ya Alanya'dan tekneyle yasadışı yollardan geldi. İddiaya göre, cinayete, Lefkoşa Ercan Havalimanı'ndan KKTC'ye giriş yapan Mustafa Söylemez de katıldı. Söylemez, saldırının ardından kaçarken montunu ve ayakkabılarını Girne'nin Doğanköy bölgesindeki bir dere yatağına attı.Sarı ve Çiçek'in verdiği ifadeler doğrultusunda olay yerine yakın dere yatağında iki Kalaşnikof ve bir tabanca ile Söylemez'e ait olduğu öne sürülen mont ve ayakkabılar bulundu. KKTC polisi, mont ve ayakkabıları inceleme için Ankara'ya gönderdi. Kalaşnikoflar ve tabancanın incelemesi sürüyor. Cinayetle ilgili iki kişi daha aranırken tetikçiler Sarı ve Çiçek'in sorgusu için 8 gün ek süre verildi.KORUMA MUAMMASIFalyalı'nın yakın korumaları ilk ifadelerinde olay mahallinde ateş açmadıklarını söylemişti. Ancak havaya ateş açtıkları belirlenen korumalar Türkistan Gülce ve Halil Işık, 'meskun mahalde ateş açmak' suçlamasıyla hâkim karşısına çıkartıldı. Polis, yakın koruma Türkistan Gülce'nin tabancasında başka bir parmak izi bulduklarını belirterek ek tutukluluk süresi istedi.SİLAH TANIDIKBu arada tetikçilerin saklandığı evde küvetin altında ele geçirilen tabancanın Ankara'da, eski MHP'li Ali Maytalman'ın yaralanması olayında kullanıldığı da belirlendi.