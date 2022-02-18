ABD Başkanı Biden, Ukrayna ile ilgili açıklama yapacak! Saat verdi

Rusya-Ukrayna krizinde bölgeden sıcak haberler gelmeye devam ederken ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'daki durumla alakalı bir açıklama yapılacağı belirtildi. Beyaz Saray'dan yapılan günlük program güncellemesinde, Biden'ın bugün yerel saat ile 16.00'da bir konuşma yapacağı bildirildi. Biden, Türkiye saatiyle 24.00'te açıklama yapacak. İşte Rusya - Ukrayna krizindeki son dakika gelişmesinin tüm detayları...Güncellemede, Biden'ın konuşmasında Rusya'nın Ukrayna sınırına asker yığması, diplomasi ve caydırıcılık çabaları konularına yer vereceği aktarıldı.Öte yandan Biden'ın bugün Ukrayna konusunda NATO üyesi ülkelerin liderleri ile de telefon görüşmeleri yapması bekleniyor.