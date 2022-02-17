Twitter çöktü mü? Twitter'a erişim sorunu! 'Bir sorun oluştu, yeniden yüklemeyi dene' hatası...

Son dakika haberine göre bazı kullanıcılar Twitter'a erişim sorunu yaşandı. Bu nedenle kullanıcılar tarafından "Twitter çöktü mü?" sorusunun yanıtı araştırıldı. Bazı kullanıcılar, Twitter'da yaşanan problem sonrası "Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene." uyarısıyla karşılaştı. Sorun kısa bir süre sonra çözüldü.

Twitter'daki tweetleri görmek isteyen bazı kullanıcılar tweetlere erişim sorunu yaşadı. Söz konusu problem nedeniyle 'Twitter çöktü mü?' şeklinde sorular sorulmaya başlandı. Bu nedenle çok sayıda kullanıcı, Twitter'daki erişim sorununu araştırdı. İşte Twitter'daki sorunla alakalı son dakika gelişmesinin detayları...Twitter'da tweetleri görüntülemek isteyen bazı kullanıcılar 'Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene.' uyarısı ile karşı karşıya kaldı.Öte yandan bazı hesapların uygulamaya ve internet sitesine hiç erişim sağlayamadığı, bazılarında ise bağlantının yavaş olduğu ve medyaların yüklenmediği ifade edildi.Sorun kısa sürede çözülürken problemle ilgili Twitter tarafından resmi bir açıklama yapılmadı.