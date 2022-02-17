Gezi'de ortalığı yıkmışlardı! CHP'li belediye İyi Parti'li Hasan Hoyrazlı için kamu malı palmiyeleri söktü
CHP'li Antalya Belediyesi Finike'de İyi Partili Kumluca Belediyesi Özel Kalem Müdür Hasan Hoyrazlı için kamu malı palmiyeleri söktü. Gezi Parkı için ortalığı ayağa kaldıran CHP'nin, ağaçları sökmesi büyük tepkiye neden oldu.
CHP'li Antalya Belediyesi, İyi Partili Kumluca Belediyesi Özel Kalem Müdürü Hasan Hoyrazlı için kamu malı onlarca palmiyeyi söktü. İyi Partili Hasan Hoyrazlı Finike'den aldığı villanın önünü kapattığı için onlarca palmiyeyi CHP'li Antalya Belediyesi'ne söktürdü. Gezi Parkı ayaklanmasında ortalığı ayağa kaldıran muhalefetin bu duruma tepkisiz kalması büyük tepki çekti.