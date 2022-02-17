Gezi'de ortalığı yıkmışlardı! CHP'li belediye İyi Parti'li Hasan Hoyrazlı için kamu malı palmiyeleri söktü

CHP'li Antalya Belediyesi Finike'de İyi Partili Kumluca Belediyesi Özel Kalem Müdür Hasan Hoyrazlı için kamu malı palmiyeleri söktü. Gezi Parkı için ortalığı ayağa kaldıran CHP'nin, ağaçları sökmesi büyük tepkiye neden oldu.