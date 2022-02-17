Elektrik Faturaları Düşecek Mi? Elektrikte %25 İndirim Ne Zaman?

Elektrik Faturaları Düşecek Mi?



Elektrik faturaları vatandaşların oldukça şikayet ettiği konular arasında bulunuyor. Bu nedenle devlet tarafından faturalar için yeni bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı merak edildi. .Konuyla ilgili olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından yapılan açıklamalar ilgiyle takip edildi. Bu kapsamda en sık aratılanlar arasındavesoruları yer aldı. Bakan Dönmez tarafından yapılan açıklamayla yüzde 25 indirim uygulanacağı belirtildi.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Elektrik faturalarının düşürülüp düşürülmeyeceği hakkında araştırmalar başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesorusu yer alıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamalar yakından takip edildi.Bakan Dönmez konuyla ilgili olarak “Sayın Cumhurbaşkanımız toplantıdan sonra birkaç adım atılacağını söyledi. Bu konuda kafalarda zaman zaman sorular oluşuyor. Sizin sayacınız 30. değil de 31. ya da 32. günde okunursa 224 kilovatsaat oluyor. Vatandaşın lehine olacak çalışmayı yapıyoruz. Saatlerin okunma aralığıyla ilgili herhangi bir hak kaybı yok. Dernek ve vakıflardan gelen yoğun talep vardı. 5 tane abone grubumuz var. Mesken en düşük, genel aydınlatma, tarımsal sulama, sanayi ve bunların dışında kalan daha çok ticari olarak adlandırdığımız abone grubu var. Kamu ve sivil toplum kuruluşları bunun içindeydi. Sivil toplum kuruluşlarının mesken abone grubuna dahil edilmesi yönünde karar aldık. Dernek ve vakıfların yöneticileri, abonesi oldukları elektrik dağıtım şirketlerine gidip durumlarını bildirecekler. Dağıtım şirketlerine başvuracak. İstisnasız bütün dernek ve vakıflar bu uygulamadan yararlanacaklar. Kilowatt saat başına 1 lira indirimden yararlanmış olacaklar. Ocak ayındaki konut tüketimlerinin istatistiklerini elde ettik. 210 kw'ya kadar olan hanelerin sayısı toplam hanelerin içinde yüzde 64 oranında çıktı. Geri kalan kısım 210 kw'ı aşmış oldu. 210'u aşanlar 210'a kadar olan dilimde indirimli tarifeden yararlanmış oldu. Ocak ayı elektrik tüketiminin en yoğun olduğu zamanlardır. Şubat ayı verilerine de bakacağız ihtiyaç var mı yok mu değerlendireceğiz. 210 kw diliminde başka bir imkan var mı ona çalışacağız. Bakkal, manav, berber, kırtasiye gibi, büfeler, kahvehaneler gibi bunların büyük bir kısmı indirimli tarifeden yararlanabilir hale gelecek. 1 Mart'a kadar bu değişiklikleri tamamlayıp bitirmek istiyoruz. Düzenlemeler yapılacak, EPDK çalışmalar yapıyor. İndirimli tarifede esnafa yüzde 25 gibi indirim olacak gibi görünüyor. Esnafa elektrikte muhtemelen yüzde 25 indirim olacak” ifadelerini kullandı. Tarife değişikliği 1 Mart tarihine kadar tamamlanacağı belirtildi.vesorularına cevapları sizler için derledik. Konuyla ilgili detayları sitemizden takip edebilirsiniz.