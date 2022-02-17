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ABD'den Rusya-Ukrayna krizinde tansiyonu yükseltecek iddia! '7 bin asker...'

ABD cephesinden Rusya-Ukrayna krizi ile ilgili tansiyonu yükseltecek açıklamalar gelmeye devam ediyor. Rusya'nın tatbikat yaptıkları askerlerini üslere geri çektiğini söylemesine karşın ABD, 'gizli hazırlıktan' bahsederek 7 bin askeri içeren bir iddiayı ortaya attı. Nitekim buna benzer şekilde dün NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de Rusya'nın yaptığı ile söylediğinin farklı olduğunu ve Ukrayna sınırındaki birliklerinin sayısının artmaya devam ettiğini söylemişti. İşte haberin ayrıntıları...

ABD'den Rusya-Ukrayna krizinde tansiyonu yükseltecek iddia! '7 bin asker...'
Ekleme: 17.02.2022 - 09:13 Güncelleme: 17.02.2022 - 09:21 / Editör: Ozge Selin
ABD'den Rusya-Ukrayna krizinde tansiyonu yükseltecek iddia! '7 bin asker...'
Rusya-Ukrayna krizinde gerilim hız kesmeden devam ediyor. Rusya her ne kadar işgal planının olmadığının altını çizse de dün açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 'Rusya'da gerilimi düşürecek bir adım görmedik. Rusya'nın Ukrayna sınırındaki birlikerin sayısı artmaya devam ediyor' sözlerine yer verdi. Rusya ise dün Kırım'dan gelen son durum görüntülerini paylaşarak, tatbikatı bitiren askerlerin üslerine geri döndüğü görüntülerine yer verdi.

TANSİYONU YÜKSELTECEK SÖZLER

Bu sabaha karşı ABD'den tansiyonu yükseltecek ifadeler geldi. ABD'li yetkililer, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askerlerinin bazılarını geri çektiği yönündeki açıklamasının doğru olmadığını ve Moskova'nın sınıra ilave 7 bin asker daha gönderdiğini iddia etti.

İDDİALAR YALANLANDI

Basın mensuplarına telekonferans yoluyla Ukrayna konusunda bilgilendirme yapan ve adı açıklanmayan ABD'li yetkililer, Moskova'nın 'asker çektik' iddiasını yalanladı.

7 BİN CİVARINDA ASKER

ABD'li üst düzey yetkili, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki bazı askerlerini geri çektiği iddiasının doğru olmadığını, bunun aksine son günlerde Moskova'nın sınıra ilave 7 bin civarında asker daha yığdığını iddia etti.

'GİZLİ SAVAŞ HAZIRLIĞI'

Yetkili, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in diplomasiye açık olduğu yönündeki ifadelerinin aksine savaşa hazırlık yaptığını da savunarak, 'Kamuoyu önünde görüşmeye açık olduklarını ve gerilimi düşürme iddialarını dile getiriyorlar, fakat aynı zamanda gizli olarak savaş için hazırlık yapıyorlar.' dedi.

BLINKEN'DEN AÇIKLAMALAR

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da dünkü açıklamasında Rusya'nın sınırdan asker çektiği yönündeki iddiaları doğrulayacak bulgulara sahip olmadıklarını söylemişti.

'DEDİĞİ İLE YAPTIĞI FARKLI'

Blinken, 'Rusya'nın dediği bir şey var, bir de yaptığı şeyler var. Güçlerinde herhangi bir geri çekilme görmedik. Ukrayna sınırları boyunca çok tehditkar bir şekilde kalıyorlar. Söylediklerini uygularlarsa iyi olur. Ama şimdiye kadar görmedik.' ifadelerini kullanmıştı.

ASKERİ YIĞINAK YAPIYORLAR

ABD Başkanı Joe Biden önceki günkü konuşmasında Rusya-Ukrayna sınırında 150 bin civarında Rus askerinin yığınak yaptığını ifade etmişti.
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