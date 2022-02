17 Şubat Dünya Kediler Günü Nasıl Ortaya Çıktı? Dünya Kediler Günü Sözleri Neler?

Kediler Günü Nasıl Ortaya Çıktı?



Kediler Günü Sözleri ve Mesajları Neler?



Dünya Kediler Günü birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer aldı. Kedi sahipleri ve hayvan severler tarafından merak ediliyor. Kedilerin yaşamlarını kolaylaştırmak ve onları rahat ettirmeye teşvik için kutlanan bu özel gün vatandaşların ilgisini çekti.vesorularına cevap almak için sitemizi takip edebilirsiniz.Dünya Kediler Günü olması sebebiyle birçok kişi kediler günü nasıl ortaya çıktı sorusuna cevap aramaya başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındaçıktı sorusu yer alıyor. Dünya Kediler Günü ilk olarak 1990 yılında İtalya’da ortaya çıkmıştır. Dergide belirlenen bir anket sonucunda Dünya Kediler Günü 17 Şubat olarak belirlenmiştir. Birçok ülke tarafından kabul gören Dünya Kediler Günü Şubat ayının Kova burcuyla ilişkili olmasıyla ve özgürlüğü temsil etmesiyle ortaya çıkmıştır.Dünya Kediler günü sözleri bugün itibariyle birçok kişi tarafından merak edildi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer alıyor. İşte Dünya Kediler Günü mesajları;Bir kedi net olarak duygusal dürüstlüğe sahiptir: İnsanlar birçok sebeplerle duygularını saklayabilirler, ancak kediler bunu yapmazlar. - Ernest HemingwayHer miyav kalpten gelen bir mesajdır.- Stuart McMiIIanKedilere hayran kalmamızın sebebi de ne yaparlarsa yapsınlar ya da yapıyor görünseler her zaman muzaffer çıkmalarıdır. - Barbara WebsterEn iyi arkadaşlarımız hayvanlardır, ne sorarlar, ne de kusur, kahabat bulurlar. - George EIIiotKusursuz dostIarımın asla dörtten az ayağı olmaz. - ColetteBen bir kedilere fısıldayanım. Başka evlere gittiğimde kediler sahiplerinden daha çok beni severler. - Cory MonteithHayvanlar konuşabilseydi; köpekler dobra konuşan dostlar olurken, kediler pek de konuşmayan ender canlılardan olurdu. - Mark TwainBir insanın gerçek manada reddedilmeyi anlaması için öncelikle bir kedi tarafından görmezden gelinmesi gerekir.- AnonimKedilerle uyumanın zor yanı; kedilerin yatağın bir tarafında yatmaları yerine sizin üzerinizde yatmayı tercih etmeleridir. - Pam BrownOrtalama bir kedi yavrusu 5 yaşındaki çocuktan daha fazla soru sorar. - Carl Van VechtenKedilerde her şey vardır: hayranlık, sonsuz uyku ve canları istediklerinde eşlik etmek. - Rod McKuenKedim deli değil, sadece iyi bir aktrist. - P.C. CastBir kedinin gözünde her şey kediye aittir. - İngiliz atasözüKedileri sevmeyen insanlardan sakının. - İrlanda atasözüBir kedi, sadece bir diğer kediye yönlendirir. - Ernest HemingwayKediler insanları sahiplenir, çünkü kediler insanları işe yarayan evcil canlılar olarak görürler. - George MikesHayatın ızdırabından iki kaçış vardır: Müzik ve kediler. - Albert SchweitzerYabancı bir kediyle nasıl arkadaş olacağınızı biliyorsanız her zaman şanslı olacaksınız. - Amerikan atasözü