17 Şubat Dünya Kediler Günü Nasıl Ortaya Çıktı? Dünya Kediler Günü Sözleri Neler?
Dünya Kediler Günü nedeniyle birçok kişi bu özle gün hakkında araştırmalara başladı. Özellikle en merak edilenler arasında Dünya Kediler günü nasıl ortaya çıktı sorusu yer alıyor. Peki, Dünya kediler günü nasıl ortaya çıktı? Dünya Kediler Günü nedir? Dünya Kediler Günü mesajları neler? İşte detaylar...
Dünya Kediler Günü birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Dünya Kediler Günü nasıl ortaya çıktı ve Dünya kediler günü sözleri nelerdir soruları yer aldı. Kedi sahipleri ve hayvan severler tarafından merak ediliyor. Kedilerin yaşamlarını kolaylaştırmak ve onları rahat ettirmeye teşvik için kutlanan bu özel gün vatandaşların ilgisini çekti. Kediler günü nasıl ortaya çıktı ve kediler günü sözleri neler sorularına cevap almak için sitemizi takip edebilirsiniz.
Kediler Günü Nasıl Ortaya Çıktı?
Dünya Kediler Günü olması sebebiyle birçok kişi kediler günü nasıl ortaya çıktı sorusuna cevap aramaya başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Dünya kediler günü nasıl ortaya çıktı sorusu yer alıyor. Dünya Kediler Günü ilk olarak 1990 yılında İtalya’da ortaya çıkmıştır. Dergide belirlenen bir anket sonucunda Dünya Kediler Günü 17 Şubat olarak belirlenmiştir. Birçok ülke tarafından kabul gören Dünya Kediler Günü Şubat ayının Kova burcuyla ilişkili olmasıyla ve özgürlüğü temsil etmesiyle ortaya çıkmıştır.
Kediler Günü Sözleri ve Mesajları Neler?
Dünya Kediler günü sözleri bugün itibariyle birçok kişi tarafından merak edildi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Dünya Kediler Günü mesajları nelerdir sorusu yer alıyor. İşte Dünya Kediler Günü mesajları;
Bir kedi net olarak duygusal dürüstlüğe sahiptir: İnsanlar birçok sebeplerle duygularını saklayabilirler, ancak kediler bunu yapmazlar. - Ernest Hemingway
Her miyav kalpten gelen bir mesajdır.- Stuart McMiIIan
Kedilere hayran kalmamızın sebebi de ne yaparlarsa yapsınlar ya da yapıyor görünseler her zaman muzaffer çıkmalarıdır. - Barbara Webster
En iyi arkadaşlarımız hayvanlardır, ne sorarlar, ne de kusur, kahabat bulurlar. - George EIIiot
Kusursuz dostIarımın asla dörtten az ayağı olmaz. - Colette
Ben bir kedilere fısıldayanım. Başka evlere gittiğimde kediler sahiplerinden daha çok beni severler. - Cory Monteith
Hayvanlar konuşabilseydi; köpekler dobra konuşan dostlar olurken, kediler pek de konuşmayan ender canlılardan olurdu. - Mark Twain
Bir insanın gerçek manada reddedilmeyi anlaması için öncelikle bir kedi tarafından görmezden gelinmesi gerekir.- Anonim
Kedilerle uyumanın zor yanı; kedilerin yatağın bir tarafında yatmaları yerine sizin üzerinizde yatmayı tercih etmeleridir. - Pam Brown
Ortalama bir kedi yavrusu 5 yaşındaki çocuktan daha fazla soru sorar. - Carl Van Vechten
Kedilerde her şey vardır: hayranlık, sonsuz uyku ve canları istediklerinde eşlik etmek. - Rod McKuen
Kedim deli değil, sadece iyi bir aktrist. - P.C. Cast
Bir kedinin gözünde her şey kediye aittir. - İngiliz atasözü
Kedileri sevmeyen insanlardan sakının. - İrlanda atasözü
Bir kedi, sadece bir diğer kediye yönlendirir. - Ernest Hemingway
Kediler insanları sahiplenir, çünkü kediler insanları işe yarayan evcil canlılar olarak görürler. - George Mikes
Hayatın ızdırabından iki kaçış vardır: Müzik ve kediler. - Albert Schweitzer
Yabancı bir kediyle nasıl arkadaş olacağınızı biliyorsanız her zaman şanslı olacaksınız. - Amerikan atasözü