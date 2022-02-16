Haluk Bilginer Kimdir? Haluk Bilginer Kaç Yaşında?
Baba dizisinin ekranlara gelmesinin ardından birçok kişi usta oyuncu Haluk Bilginer'i merak etti. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Haluk Bilginer kimdir sorusu yer alıyor. Peki Haluk Bilginer kimdir? Haluk Bilginer kaç yaşında? Haluk Bilginer dizileri neler? İşte merak edilenler...
Dün akşam Show TV ekranlarında yayınlanan Baba dizisi birçok kişi tarafından beğenildi. Başrolde yer alan ve baba Emin Saruhanlı karakterini canlandıran Haluk Bilginer uzun süre ara verdiği televizyon ekranlarına yeniden dönerek izleyicileri mutlu etti. Usta oyuncunun hayat verdiği karakter birçok kişi tarafından aratıldı. Özellikle Haluk Bilginer’in hayatı da dizinin ardından merak edildi. En sık aratılanlar arasında ise Haluk Bilginer kimdir ve Haluk Bilginer kaç yaşında soruları yer alıyor. Birçok kişi tarafından merak edilen konu hakkında araştırmalar başladı. Haluk Bilginer kimdir ve Haluk Bilginer kaç yaşında sorularına cevap almak için haberin devamını takip edebilirsiniz.
Haluk Bilginer Kimdir?
Haluk Bilginer Baba dizisinde canlandırdığı karakterle birçok kişinin beğenisini topladı. Bu nedenle Haluk Bilginer kimdir sorusu birçok kişi tarafından merak edildi. 5 Haziran 1954 yılında doğan Bilginer aslen İzmirlidir. Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. İngiltere ve İstanbul’da birçok dizi ve filmde yer aldı. 1992 yılında Zuhal Olcay ile evlendi. Fakat çift 2004 yılında boşandı. Aşkın nur Yengi ile 2006 yılında evlendi. Bu evlilikten Nazlı adında bir kız çocuğu oldu. Aşkın Nur Yengi il 2012 yılında boşandılar. Başarılı yapımlarda yer alan usta oyuncu birçok ödül alarak başarılara imza atmıştır. İşte Haluk Bilginer filmografisi;
East Enders
Mehmet Osman
Bergerac
Ahmed
1991 Safiye'dir Kızın Adı
1987 Ateşten Günler
Gecenin Öteki Yüzü
1993 Son Söz Sevginin
1992 Borsa
The Young İndiana Jones Chronicles
1994 Gülşen Abi
1997 Medeni Haller
1998 Eyvah Kızım Büyüdü
Eyvah Babam
2001 Tatlı Hayat
Cesur Kuşku
Karanlıkta Koşanlar
2002 Ti Show
Spooks[8]
2004 Sayın Bakanım
2005 Yine de Aşığım
2007 Sevgili Dünürüm
2008 Nerede Kalmıştık
2009 Sıkı Dostlar
2010 Ezel
Üvey İkizler
Cuma'ya Kalsa
2011 İstanbul’un Altınları
2012 Acayip Hikayeler
Hayatımın Rolü
2014 Kaçak
2016 New Blood
2017 Kara Yazı
2022- Baba
İnternet Dizileri
Masum
Cevdet
2018 Şahsiyet
Agâh Beyoğlu
2020 Alex Rider
Hugo Grief
2021 Şeref Bey
Şeref
2022 Uysallar
Mimar Oktay Uysal
Tiyatro Oyunları
İngiltere
My Fair Lady
Kafkas Tebeşir Dairesi
Macbeth
Pal Joey
Belami (West End'de Ken Hill'in)
The Phantom of the Opera
Türkiye
Aldatma (Harold Pinter)
Kan Kardeşleri (Willy Russell)
Derin Bir Soluk Al (Ben Elton)
Çöplük (Turgay Nar)
Histeri (Terry Johnson)
Balkon (Jean Genet)
Dolu Düşün Boş Konuş (Steven Berkoff, 1999)
Ayrılış (Tom Kempinsky, 2000)
Ermişler ya da Günahkarlar (Anthony Horowıtz, 2002)
Balkon (Moliere, 2004)
Jeanne d’Arc’ın Öteki Ölümü (Stefan Tsanev, 2005)
Atinalı Timon (W. Shakespeare, 2006)
Evlilikte Ufak Tefek Cinayetler (Eric-Emmanuel Schmitt, 2007)
"7" (William Shakespeare, 2009)
Don Juan'ın Gecesi (Éric-Emmanuel Schmitt, 2011)
Antonius ile Kleopatra (W. Shakespeare, 2012)
Nehir (Jez Butterworth, 2013)
Pencere (David Hare, 2016-günümüz)
Kral Lear (W. Shakespeare, 2018