Haluk Bilginer Kimdir? Haluk Bilginer Kaç Yaşında?

Haluk Bilginer Kimdir?

Dün akşam Show TV ekranlarında yayınlanan Baba dizisi birçok kişi tarafından beğenildi. Başrolde yer alan ve baba Emin Saruhanlı karakterini canlandıran Haluk Bilginer uzun süre ara verdiği televizyon ekranlarına yeniden dönerek izleyicileri mutlu etti. Usta oyuncunun hayat verdiği karakter birçok kişi tarafından aratıldı. Özellikle Haluk Bilginer’in hayatı da dizinin ardından merak edildi. En sık aratılanlar arasında isevesoruları yer alıyor. Birçok kişi tarafından merak edilen konu hakkında araştırmalar başladı.vesorularına cevap almak için haberin devamını takip edebilirsiniz.Haluk Bilginer Baba dizisinde canlandırdığı karakterle birçok kişinin beğenisini topladı. Bu nedenlesorusu birçok kişi tarafından merak edildi. 5 Haziran 1954 yılında doğan Bilginer aslen İzmirlidir. Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. İngiltere ve İstanbul’da birçok dizi ve filmde yer aldı. 1992 yılında Zuhal Olcay ile evlendi. Fakat çift 2004 yılında boşandı. Aşkın nur Yengi ile 2006 yılında evlendi. Bu evlilikten Nazlı adında bir kız çocuğu oldu. Aşkın Nur Yengi il 2012 yılında boşandılar. Başarılı yapımlarda yer alan usta oyuncu birçok ödül alarak başarılara imza atmıştır. İşte Haluk Bilginer filmografisi;East EndersMehmet OsmanBergeracAhmed1991 Safiye'dir Kızın Adı1987 Ateşten GünlerGecenin Öteki Yüzü1993 Son Söz Sevginin1992 BorsaThe Young İndiana Jones Chronicles1994 Gülşen Abi1997 Medeni Haller1998 Eyvah Kızım BüyüdüEyvah Babam2001 Tatlı HayatCesur KuşkuKaranlıkta Koşanlar2002 Ti ShowSpooks[8]2004 Sayın Bakanım2005 Yine de Aşığım2007 Sevgili Dünürüm2008 Nerede Kalmıştık2009 Sıkı Dostlar2010 EzelÜvey İkizlerCuma'ya Kalsa2011 İstanbul’un Altınları2012 Acayip HikayelerHayatımın Rolü2014 Kaçak2016 New Blood2017 Kara Yazı2022- BabaMasumCevdet2018 ŞahsiyetAgâh Beyoğlu2020 Alex RiderHugo Grief2021 Şeref BeyŞeref2022 UysallarMimar Oktay UysalİngiltereMy Fair LadyKafkas Tebeşir DairesiMacbethPal JoeyBelami (West End'de Ken Hill'in)The Phantom of the OperaTürkiyeAldatma (Harold Pinter)Kan Kardeşleri (Willy Russell)Derin Bir Soluk Al (Ben Elton)Çöplük (Turgay Nar)Histeri (Terry Johnson)Balkon (Jean Genet)Dolu Düşün Boş Konuş (Steven Berkoff, 1999)Ayrılış (Tom Kempinsky, 2000)Ermişler ya da Günahkarlar (Anthony Horowıtz, 2002)Balkon (Moliere, 2004)Jeanne d’Arc’ın Öteki Ölümü (Stefan Tsanev, 2005)Atinalı Timon (W. Shakespeare, 2006)Evlilikte Ufak Tefek Cinayetler (Eric-Emmanuel Schmitt, 2007)"7" (William Shakespeare, 2009)Don Juan'ın Gecesi (Éric-Emmanuel Schmitt, 2011)Antonius ile Kleopatra (W. Shakespeare, 2012)Nehir (Jez Butterworth, 2013)Pencere (David Hare, 2016-günümüz)Kral Lear (W. Shakespeare, 2018