CHP'li ABB hakkını arayan işçiyi hırsızlıkla suçlayarak işten attı!

CHP, yalan ve algı siyasetini belediyelerde de gösteriyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi, hakkını arayan işçiyi 'hırsızlıkla' suçlayarak işten attı.

CHP'li belediyelerde yaşanan skandallar nedeniyle gündem düşmüyor.Kendisini eleştirenlerin mecliste mikrofonlarını susturan Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li başkanı Mansur Yavaş, vatandaşa hizmette geri kalırken yalan ve algıda geri kalmıyor.Asgari ücret altında çalıştırıldığı ve hakları verilmediği için hakkını arayan bir işçiye CHP'li ABB'den skandal bir karar geldi.ABB, hakkını arayan işçiyi 'hırsızlıkla' suçlayarak işten çıkarttı.