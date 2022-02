16 yaşındaki Sıla Şentürk korkunç şekilde öldürüldü!

Giresun'da erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürülen 16 yaşındaki genç kızın daha önce de aynı kişi tarafından kaçırıldığı ortaya çıktı.Alınan bilgiye göre, Bulancak ilçesi Yalı Mahallesi'ndeki bir evde Hüseyin Can G. (21), tartıştığı kız arkadaşı Sıla Şentürk'ü (16) bıçakladı. Zanlının kaçtığını gören komşuların ihbarı üzerine eve gelen 112 Acil Servis ekibi, Sıla Şentürk'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.Cinayetin ardından Özel Harekat polisleri evin bulunduğu bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, olay yerinden kaçan şüpheli Ordu-Giresun Havalimanı yakınlarında yakalanarak gözaltına alındı.Ankara'da ikamet eden şüpheli Hüseyin Can G.'nin dün Giresun'a gelerek geceyi bir otelde geçirdiği belirlendi. Yakınlarının ve komşularının verdiği bilgiye göre Hüseyin Can G. ile Sıla Şentürk'ün internetten tanıştıkları ve evlenmek amacıyla kaçtıkları ancak ailesinin şikayeti üzerine yaşı küçük olduğu için Sıla'nın ailesine teslim edildiği öğrenildi.Giresun'da Hüseyin Can Gökçek'in (21) bıçakla boğazını keserek öldürdüğü Sıla Şentürk'ün (16), nişanın bozulması üzerine Gökçek'ten ölüm tehdidi aldığı gerekçesiyle bir süre devlet korumasına alınarak yurda yerleştirildiği, 2 hafta önce felç geçiren babaannesine refakat etmesi için ailesinin talebi üzerine eve geri döndüğü ortaya çıktı. İkilinin geçen yıl internet ortamında tanıştığı, aileler arasında yapılan nişanın 3 ay önce bozulması üzerine Hüseyin Can Gökçek'in barışmak için dün Ankara'dan Giresun'a geldiği de öğrenildi. Kendisiyle barışmak istemeyen genç kıza son haftalarda ölüm tehditlerini sürdürdüğü de öne sürülen şüpheli Gökçek'in emniyetteki sorgusu sürüyor.Giresun Valisi Enver Ünlü de Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda 'Bugün bir cani tarafından hayattan koparılan Sıla Şentürk kızımızı kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Cinayet zanlısı kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı, süreci hassasiyetle takip ediyoruz. Evladımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum' dedi.Giresun'da, Hüseyin Can Gökçek'in (21) bıçakla boğazını keserek öldürdüğü Sıla Şentürk (16) için sosyal medyada binlerce takipçi, kadın cinayetlerine tepki yorumlarında bulundu. Sıla için Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe gibi spor kulüpleri de taziye paylaşımları yaptı.