Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında kent merkezinde bir adrese operasyon düzenledi.Operasyonda, uyuşturucu ticareti yapan ve kullandığı ileri sürülen 11 zanlı yakalandı.Evde ve şüphelilerin üst aramasında, kağıtlara sarılı bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.