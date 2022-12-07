İstanbul'da bir çivi bile çakmayan CHP'li İBB'nin 115 milyar bütçeli reklam ajansı olduğu ortaya çıktı! İmamoğlu PR'a çalışıyor

Anadolu Yayıncılar Derneği'nin (AYD) düzenlediği Anadolu Sohbetleri programına bu hafta İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu katıldı.Anadolu Sohbetleri'nde konuşan Göksu, 'CHP'li belediyelerin algı, manipülasyon, yalan rüzgarına karşı hakikatin gücünü kullanıyoruz' dedi. Göksu, İBB'nin 115 milyar bütçeli bir reklam ajansı olduğunu ifade etti.CHP'li belediyelerin algı yaptığını ifade eden Göksu, 'CHP'li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı zaman zaman çıkıp sürekli bir acziyet rekreasyonuna iniyorlar. Yapamıyoruz ama, yapamıyoruz ama biz de bu amanın ne olduğunu sorduğumuzda çok cevap alamazsak da değişik spikolatif şeyler söyleniyor. Bize bu anlamda hakikatler ifade etmek adına her ilde gidip o ilin gerçeklerini de o ilin ilgili AK Parti Grup Başkanvekillerini içinde bulunduğu ortamda ve ilgili kentlerde aktarmaya çalışıyoruz. Bugün de Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ilgili açıklamaları Ankara Grup Başkanvekilimiz yaptı. Böylece sırayla devam edeceğiz çünkü ciddi bir manipülasyon var. Gerçeklerle yaşananlar da yapılanlar arasındaki mesafeyi ölçtüğünüzde iş mesafe yok sıfır ve bunu biz söylediğimizde yapacaktık ama noktasına geliyorlar peki o zaman çık bunlara açıklayın dediğimizde başka şeyler oluyor' diye konuştu.CHP'li belediyelerin merkezi bütçeden beklentilerinin yüzde 112 oranında gerçekleştiğini belirten Tevfik Göksu, 'Çok basit bir şey. Bunların en çok kullandığı şeylerden bir tanesi şu; diyorlar ki, 'Hükümet bizim kaynaklarımızı kesiyor' biz de her zaman şunu söylüyoruz; 'kesilen bir kuruş kaynağınızı söyleyin' Oysa 11 Büyükşehirin ortalaması geçmiş yıl bütçelerinden, merkezi bütçeden beklentilerin gerçekleşme oranı yüzde 112. Yani 100 lira beklerken, 112 lira gelmiş. Peki 11 Büyükşehir belediyesinin kendi öz kaynağını gerçekleşimi ne? Koydukları hedefin yüzde 50 altında. İBB'den örnek vereyim. Bizim dönemde öz bütçe gerçekleşmesi yüzde 27. İBB'nin öz bütçe gerçekleşmesi yüzde 9. 'Kendim kaynak geliştireceği' dedikleri yerde ve yazdıkları hedefin gerçekleşmesi eksi yüzde 50' ifadelerini kullandı.'Şu anda en çok uğraştığımız şey; CHP'li belediyelerin algı, manipülasyon, yalan rüzgarına karşı hakikatin gücünü kullanmak' diyen Göksu, şöyle devam etti; 'Şu anda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının 115 milyar bütçesi olan bir reklam ajansı ABB. Yatırım olmadığına göre. Bir metre yeni bir metro ihalesi yaptınız mi? Bir metre kapalı alanı olan yeni bir otopark ihalesi yaptın mı? Hadi yatırım yapmadın, bari borçları azalt!'İstanbul Büyükşehir Belediye'nin (İBB) 2023 bütçesi, belediye meclisinde yapılan oturumda oy çokluğuyla kabul edilmişti. Buna göre İBB'nin bütçesi 115 milyar 250 milyon lira olarak belirlenmişti.