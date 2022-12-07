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Beyaz Gazete
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Almanya'da darbe operasyonu: Baskın planı deşifre oldu! 25 gözaltı...

Avrupa bu haberle çalkalanıyor. Almanya’da hükümeti devirme planı yaptıkları şüphesiyle aralarında eski ordu mensuplarının da bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı. Edinilen son dakika haberine göre, 'Prens' lakabıyla anılan, Heinrich XIII isimli 71 yaşındaki bir adamın başında olduğu grubun parlamento binasını basarak hükümeti devirmeyi planladıkları belirtildi.

Almanya'da darbe operasyonu: Baskın planı deşifre oldu! 25 gözaltı...
Ekleme: 7.12.2022 - 12:31 Güncelleme: 7.12.2022 - 12:33 / Editör: Ozge Selin
Almanya'da darbe operasyonu: Baskın planı deşifre oldu! 25 gözaltı...
Almanya'da ülke genelinde yapılan baskınlarda terör örgütü üyesi olmak ve darbe planlamak suçuyla 25 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Savcılık sabahın erken saatlerde yapılan operasyonlarda gözaltına alınanların, 1871 Alman İmparatorluğu'nu örnek alan bir devlet kurmak amacıyla terör örgütü kurmakla suçlandıklarını açıkladı.

25 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Birçok eyalette düzenlenen baskınlarda 25 kişi hakkında 'terör örgütü üyesi veya destekçisi olma' suçlamasıyla gözaltı kararı verildiği belirtildi. Yakalananların arasında eski askerlerin de yer aldığı kaydedildi. Gözaltına alınanların Alman Federal Meclisine baskın yaparak darbe planladıkları iddia edildi.

ALMAN İMPARATORLUĞU'NU ÖRNEK ALMIŞLAR

Alman Federal Adalet Bakanı Marco Buschmann, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bu sabahtan beri büyük bir terörle mücadele operasyonu düzenlendiğini belirterek, federal savcının bir terör ağını soruşturduğunu ifade etti.

Buschmann, 'Anayasal kurumlara silahlı bir saldırı planlandığına dair bir şüphe var.' ifadesini kullandı.

Alman İmparatorluğu'nu örnek alan grubun üyelerinin, modern Alman devletini tanımadığı belirtiliyor.


Almanya'da darbe operasyonu: Baskın planı deşifre oldu! 25 gözaltı...
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