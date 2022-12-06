Zeytinburnu'nda kepçe kazası: Engelli adamı ezdi

Zeytinburnu Zübeyde Hanım Caddesi'nde dehşet dolu anlar yaşandı.İddiaya göre, İBB tarafından gerçekleştirilen yol ve kaldırım düzenlemesi sırasında bir kepçenin operatörü, geri geri giderken yolun karşısına geçmek isteyen kişiyi göremedi.Kepçe, bu esnada 65 yaşındaki engelli Osman Ünlü Ayan'ı ezdi.Çevredeki vatandaşların yardımına koştuğu yaşlı adam, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.Kepçe operatörü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.