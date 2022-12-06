Eskişehir'de 'Silindir Operasyonu' kapsamında 30 şüpheli yakalandı

Organize suç örgütlerine yönelik 50 ilde başlatılan 'Silindir Operasyonu' kapsamında Eskişehir'de 30 zanlı gözaltına alındı. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince yaklaşık 250 polisin yanı sıra Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı operasyonda 30 şüpheli yakalandı.Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyon, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar'ın yönetiminde gerçekleştirildi.Gözaltına alınan zanlıların ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 259 gram metamfetamin, 46 gram esrar ile 13 gram Afyon sakızı ele geçirildi.Aralarında kamuoyuna 'elektrikli testere saldırısı' olarak yansıyan olayın da bulunduğu 'tehdit, yağma, ateşli silahla yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, uyuşturucu madde ticareti, mala zarar verme, hakaret, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, suça azmettirme, suç üstlenme' gibi çok sayıda suça karıştıkları tespit edilen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.