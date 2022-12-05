MİT'ten nokta operasyonu... PKK/YPG Ayn İsa eyaleti sorumlusu etkisiz...
MİT'in Suriye'nin kuzeyindeki operasyonunda, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Ayn İsa eyaleti sorumlularından Siham Mislih etkisiz hale getirildi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca Suriye'nin kuzeyindeki operasyonda terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Ayn İsa eyaleti sorumlularından 'Mizgin Kobani' kod adlı Siham Mislih etkisiz hale getirildi.
SABOTAJ EYLEMLERİNE KATILDIĞI BELİRLENDİ
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde görevli Türk güvenlik güçlerine yönelik terör eylemlerini organize eden terörist Mislih'in, sabotaj eylemlerine katıldığı belirlendi.
ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Terör eylemlerini azmettirdiği tespit edilen terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Ayn İsa eyaleti sorumlularından Mislih'i takibe alan MİT, Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirdi.