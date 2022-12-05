Emine Erdoğan’dan Kadın Hakları Günü mesajı

Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla tebrik mesajı yayınlayan Emine Erdoğan, “Kadınların olmadığı bir siyasi ve sosyal yaşamda, toplumsal ilerlemeden söz edilemez” dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla tebrik mesajı yayınladı.Emine Erdoğan, Sosyal Paylaşım Sitesi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, şunları söyledi: Kadınların olmadığı bir siyasi ve sosyal yaşamda, toplumsal ilerlemeden söz edilemez.Emine Erdoğan, '88 yıl önce seçme ve seçilme hakkına kavuşan Türk kadını, tarihimizde olduğu gibi bugün de destanlar yazmaya devam ediyor. 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü kutlu olsun' dedi.