Suriye mesaisi: 'PKK’nın YPG’den farkı olmadığını vurguladık'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Moskova'da gerçekleştirilen “Türkiye, Rusya, Suriye arasındaki üçlü toplantı” hakkında özel açıklamalar yaptı. Toplantıda en önemli hususlardan birinin terörle mücadele olduğunu kaydeden Akar, “PKK'nın YPG'den farkı olmadığını vurguladık. Terör örgütlerinin neredeyse Suriye'nin üçte birini kontrol ettiğini dile getirdik. Suriye sorununun tüm unsurları kapsayıcı ve bütüncül şekilde çözülmesi gerektiğini vurguladık” dedi. Akar, “Görüşme için neden bu kadar beklendi” sorusuna “Bunlar ‘Hadi' deyince bir anda olacak şeyler değil. Bir sürü faktör, aktör var. 11 yıl sonra ilk karşılaşma. Bu toplantıda her şeyin bir anda çözülmesi beklenemez” cevabını verdi.Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenlik haklarına her zaman saygılı olunduğunu kaydeden Akar, “İşgal gibi niyetimizin olmadığını, fakat 2011'den sonra sınırdaki yerleşim yerlerinde sıkıntıların olduğunu, insanların sokağa çıkamaz hale geldiğini belirttik. ‘Afrin teröristler için kurtarılmış bölge oldu, DEAŞ her yeri işgal etti. Biz terör koridorunu engelleyerek bir anlamda sizin savunmanıza ve toprak bütünlüğünüze katkı sağladık' dedik” şeklinde konuştu. Üçlü toplantıların devamı konusunda mutabık kaldıklarını belirten Akar, yeni görüşme tarihinin belli olmadığını söyledi.Bölgede PKK'ya yönelik olası harekatla ilgili Akar, “Güvenliğimizi ve savunmamızı sağlamak için ne gerekirse yaptık, yaparız” şeklinde konuştu. Harekatın rejimle birlikte yapılıp yapılmayacağı sorusuna ise Akar “Bu görüşmeler sonunda savunma ve güvenlikle ilgili sorunlarımızı giderebilirsek gayet tabii” cevabını verdi. SMO'nun görüşmelere bakışı da sorulan Akar, şunları kaydetti: “Bizim Suriyeli kardeşlerimizin aleyhine bir şey yapmamız hiçbir şekilde söz konusu değil. Onları zora sokacak bir davranış içinde hiçbir zaman bulunmadık, bulunmayız. Biz uhuletle, sühuletle sorunun çözülmesi için çalışıyoruz.”Hulusi Akar, Suriye hudutlarından Türkiye'ye bu yıl terör örgütü tarafından 1000'e yakın taciz gerçekleştirildiği bilgisini verdi. “Pençe Kılıç Harekatı'ndan sonra ABD ve Rusya'nın tutumunda değişiklik oldu mu?” sorusu üzerine Akar şunları kaydetti: “'Kara harekatı yapın veya yapmayın' diye konuşulurken herkes Türkiye'nin güvenlik ihtiyaçlarının karşılanması gerektiğini gördü. O bakımdan da herkes kendine çekidüzen vermeye başladı. Kişilikli ve kimlikli politikalar yürütüyoruz. Bunun uzlaşmazlık ve saldırganlık anlamına gelmediğinin bilinmesi lazım.”Fransa'da yaşayan PKK yandaşlarının sokakları ateşe vermesine değinen Hulusi Akar, şöyle konuştu: “Paris'te kültür merkezine saldırıyı bazı kesimler bilinçli, ısrarlı bir şekilde Türkiye ile ilişkilendirmeye çalışıyor. Saldırının 'Türkiye tarafından yapıldığı' iddiasıyla ilgili İsveç ve Finlandiya'dan yoğun şekilde tweet atıldığını gözlemledik. Bunu da ilgili tüm kurumlarla paylaştık. Terör örgütü yanlıları gerçekleştirdikleri kampanyayla saldırıları Türkiye'ye yıkmak istiyor.”