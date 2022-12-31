  • USD: 18,70 - 18,73
  • EURO: 19,93 - 19,97
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Mustafa Şentop'tan yeni yıl mesajı

Yeni yıl dolayısıyla mesaj yayınlayan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Aziz milletimizin ve tüm insanlığın 2023 yılını tebrik ediyorum" dedi.

Ekleme: 31.12.2022 - 16:26 Güncelleme: 31.12.2022 - 16:45 / Editör: Ozge Selin
Mustafa Şentop'tan yeni yıl mesajı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Mustafa Şentop, mesajında, yeni bir yıla başlarken herkesin yüreğindeki hayallerin hayırlarla gerçekleşmesini, huzur ve ümidin gelecek tüm yılları ve zamanları kuşatmasını dilediğini belirtti.

Cumhuriyet'in ilanının 100. yılına "Türkiye Yüzyılı" hedefi ve heyecanıyla yürürken, gerçekleştirilen sayısız atılımın gururunu milletçe yaşadıklarını ifade eden Şentop, göklerden denizlere, geçmişten geleceğe tamamlanan her bir proje ve kazanımın yeni bir başlangıca kıvılcım olduğunu vurguladı.

"TBMM ebediyen milletimizin kalbi, milletimizin sesi olarak yaşayacak"
Mustafa Şentop, yüreğiyle emek veren her bir insanın gayretinin sonucu olan tüm kazanımlar için şükran duyduklarını belirterek şunları kaydetti:

"Türkiye Büyük Millet Meclisimiz bu aydınlık gelecek yolunda ebediyen milletimizin kalbi, milletimizin sesi olarak yaşayacak. Milletimizin refahı, esenliği ve geleceği için azim ve kararlılığımızı sürdürdüğümüz gibi, dünyanın farklı coğrafyalarında savaşlar ve zorluklar içerisindeki tüm masum insanlar için de zulme, baskıya, haksızlığa ve çifte standarda karşı sesimizi yükseltmekten ve mücadeleden vazgeçmeyeceğiz.

Ardımızda bıraktığımız senede hüzünleri ve yüreğimizde derin acılarıyla dar-ı bekaya uğurladığımız kardeşlerimizi ve tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Geçen zamandan çıkarılan derslerle ancak el ele vererek ve bir çocuğun mutluluğunu tüm dünyanın mutluluğu bilerek daha güzel bir gelecek mümkün olabilir. Bu inançla çalışmaya ve gelecekten daima ümitvar olmaya devam edeceğiz. İyilik, sevgi, afiyet ve bereketle... Aziz milletimizin ve tüm insanlığın 2023 yılını tebrik ediyorum."
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Suriye ile temas değerlendirmesi
İBB’nin bir mağduriyet oyunu daha çöktü! İBB denetim komisyonu hukuka aykırı bulmuş
CHP'li isim 'bürokraside sızıntı' iddiasını kabul etti: Kılıçdaroğlu'na içeriden bilgi geliyor
İbadethanelerde ve cemevlerinde doğalgaza yüzde 42,73 indirim
Bakanlık ilçe ilçe tarihleri açıkladı! Ankara'da 'İlk Evim' sosyal konut kuraları çekiliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: 2023 milletimize verdiğimiz sözlerin miladıdır
Aydın'daki facianın ardından acı dolu bir hikaye ortaya çıktı! İtfaiye ekipleri Emine ve kızını böyle bulmuş
Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş vurularak öldürülmüştü! Valilikten flaş açıklama: Gözaltına alındılar
Başkan Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına adım atacağımız döneme giriyoruz
Suriye mesaisi: 'PKK’nın YPG’den farkı olmadığını vurguladık'
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Deniz Baykal'a ziyaret!
Putin'den geri adım: Batılı ülkeler gaz borçlarını yabancı para birimleriyle ödeyebilecek!
Zelenskiy: Ukrayna hava savunması Avrupa'nın en güçlüsü olabilir
'SİPER' füzesi 100 km menzili aşan hedefi vurdu
Başkan Erdoğan ödül töreninde konuşuyor...
Temsilciler Meclisi Trump'ın vergi defterini paylaştı: İlk yılında sadece 750 dolar
Bakan Soylu, İmamoğlu'nun reddettiği görüşmeyi iki yıl önce canlı yayında anlatmış: Beni aradı yarım saat anlattım
İzmir'de otel inşaatında kule vinç devrildi: Ölü ve yaralılar var
Başkan Erdoğan: Balkanlar'da istikrarın korunmasına özel önem atfediyoruz
Nazilli'de restoranda patlama: 7 kişi hayatını kaybetti
Kuvvetli yağış geliyor: Meteoroloji il il uyardı

Kuvvetli yağış geliyor: Meteoroloji il il uyardı

Köylülerin korkulu rüyası oldu: Ağaç başında nöbet tutuyorlar

Köylülerin korkulu rüyası oldu: Ağaç başında nöbet tutuyorlar

Türkiye'de bir ilk: Bu salıncağa binmek yürek istiyor

Türkiye'de bir ilk: Bu salıncağa binmek yürek istiyor

EYT başvurusu nasıl yapılır? İşte e-Devlet sistemi üzerinde adım adım yapılması gerekenler

EYT başvurusu nasıl yapılır? İşte e-Devlet sistemi üzerinde adım adım yapılması gerekenler

Havalimanında öyle bir şey unuttu ki: Son anda fark edildi herkesi 'pes' dedirtti

Havalimanında öyle bir şey unuttu ki: Son anda fark edildi herkesi 'pes' dedirtti

Saklı hazine bulundu: Küpler tek tek çıkarıldı değerine paha biçilemiyor

Saklı hazine bulundu: Küpler tek tek çıkarıldı değerine paha biçilemiyor