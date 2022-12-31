Mustafa Şentop'tan yeni yıl mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayınladı.Mustafa Şentop, mesajında, yeni bir yıla başlarken herkesin yüreğindeki hayallerin hayırlarla gerçekleşmesini, huzur ve ümidin gelecek tüm yılları ve zamanları kuşatmasını dilediğini belirtti.Cumhuriyet'in ilanının 100. yılına "Türkiye Yüzyılı" hedefi ve heyecanıyla yürürken, gerçekleştirilen sayısız atılımın gururunu milletçe yaşadıklarını ifade eden Şentop, göklerden denizlere, geçmişten geleceğe tamamlanan her bir proje ve kazanımın yeni bir başlangıca kıvılcım olduğunu vurguladı.Mustafa Şentop, yüreğiyle emek veren her bir insanın gayretinin sonucu olan tüm kazanımlar için şükran duyduklarını belirterek şunları kaydetti: