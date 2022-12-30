MasterChef'te 3. ceket heyecanı! Cuma günü belli olacak...

Büyük finale az bir süre kala ceketi alan ilk isim Metin olurken ikinci isim Ayaz oldu. Burak, Kıvanç ve Görkem arasında üçüncü ceket için kıyasıya mücadele devam ediyor. Bu akşam yayınlanmayan MasterChef 30 Aralık'ta seyirciyle buluşacak. Peki, MasterChef üçüncü ceketin sahibi kim oldu? İşte MasterChef'te ceketi giyen üçüncü isim...MASTERCHEF ÜÇÜNCÜ FİNALİST KİM OLDU?MasterChef'te 28 Aralık Çarşamba günü TV'de yer almıyor. Yarışma tüm hızıyla 30 Aralık Cuma gününden itibaren devam edecek.MASTERCHEF İLK VE İKİNCİ CEKETİ KİM KAZANDI?Her gün bir ceket mücadelesinin olacağı MasterChef 2022'de sadece dört ceket sahibini bulacak. Pazartesi günü de ilk ceket için MasterChef jürisi yarışmacıları iki aşamalı bir oyuna soktu.Buna göre; Burak 16, Kıvanç 21, Metin 20, Ayaz 19 ve Görkem 17 puan alarak ilk turu tamamladı. Yarışmacılar ikinci aşamada ise bir şef tabağı yapıyor. Bu tabağı konuk şef Ahmet Dede hazırlandı. MasterChef'in ilk finalisti böylelikle 50 puanla Metin oldu.MasterChef'te 27 Aralık Salı günü Görkem, Kıvanç, Burak Kaya ve Ayaz, ikinci ceket için yarıştı. İkinci ceketin sahibi 49 puan ile Ayaz oldu.MASTERCHEF KİM ELENDİ?25 Aralık Pazar günü eleme potasında Tolga, Burak, Metin ve Görkem kıyasıya mücadele etti. Elenen isim Tolga oldu.