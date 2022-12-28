  • USD: 18,70 - 18,73
  • EURO: 19,89 - 19,93
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ankara’da 4 ayda kabusu yaşadı! “Eski güzelliğimden eser kalmadı”.

Ankara'da 19 yaşında evlenen Sıla Koçak'ın hayatı 4 ayda kabusa döndü. Defalarca şiddet görünce uzaklaştırma kararı aldırıp, annesinin evine dönen genç kız, konuşma bahanesiyle eşinin çağırdığı eve gitti. 5'inci kat penceresinden düşerek ağır yaralanan Koçak, "Kocam beni pencereden attı" diyerek, yaşadığı kabusu anlattı.

Ekleme: 28.12.2022 - 17:27 Güncelleme: 28.12.2022 - 17:28 / Editör: Ozge Selin
Ankara’da 4 ayda kabusu yaşadı! “Eski güzelliğimden eser kalmadı”.Sıla Koçak, evliliğinin hemen ardından eşinden şiddet görmeye başladı. Bunun üzerine eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırıp, annesinin evine döndü.

Sıla Koçak, 9 Aralık'ta eşinin konuşma bahanesiyle çağırması üzerine tekrar eve gitti. Sıla Koçak, yaşanan tartışmanın ardından 5'inci kattaki evin penceresinden düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Sıla'nın vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluştu. Hastanedeki tedavisinden sonra taburcu edilen Sıla'nın evde tedavisi sürüyor. Şu anda yürüyemeyen Sıla Koçak, eşinin kendisini pencereden attığını ileri sürerek şikayetçi oldu.

Gözaltına alınıp tutuklanan Yusuf Gürkan Koçak ise polisteki ifadesinde, dışarıya çıkmaması için eşini eve kilitlediğini, ardından eşinin pencereden atladığını iddia etti

Ankara’da 4 ayda kabusu yaşadı! “Eski güzelliğimden eser kalmadı”.

"HAYATIMI ZİNDAN ETTİ"

Sıla Koçak, eşinin uyuşturucu kullandığını, defalarca kendisine şiddet uyguladığını ileri sürerek, "Ben evdeyken yattığım yerde yatağımı yaktı. Daha önce de beni camdan sarkıttı. Ben alt katın balkonundan içeriye girdim. En son olayda beni çağırdı, 'dövmeyeceğim' diye yemin etti. İnandım, gittim. Tartışmaya başladık. Beni cama çıkardı. Düştüğümde yanında arkadaşı vardı. Beni yatağa hapsetti, ayaklarıma platin takıldı, omuriliğim, kalçam, çenem kırık. Ayağa kalkamıyorum, ağzımda diş kalmadı. Sürekli şikayetçi olduk. Ben ölmek istemiyorum." dedi.

Koçak, "Can güvenliğimiz yok. Eski güzelliğimden eser kalmadı. Beni bu hale getirdi. Yataktan kalkıp kalkamayacağım belli değil. Ölmek istemiyorum. Daha 19 yaşındayım, hayatımın baharındayım." diye konuştu.

Yaşadığı kabusu anlatan Sıla Koçak, "Benim canım yandı başkalarının canı yansın istemiyorum. Ben 'her an bu defa beni öldürecek mi' korkusuyla burada yatıyorum.Ben hayallerimi yaşamak için evlendim; fakat bana hayatımı zindan etti. 4 ayı bana cehennem etti." dedi.

Anne Gülsenem Doğan ise kızının hayatının karardığını belirterek, "Benim kızıma kıydı, ona da kıysınlar. Kızım ayağa bile kalkamıyor. Cezasını çeksin istiyoruz" diye konuştu.

Ankara’da 4 ayda kabusu yaşadı! “Eski güzelliğimden eser kalmadı”.

.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Asgari ücret kararı Resmi Gazete'de! Milyonları ilgilendiren açıklama...
İBB provokasyonuna şehidi alet etti! Bakanlıktan yalanlama geldi!
Karar Resmi Gazete'de: Marmaray Başkentray ve İZBAN 1 Ocak'ta ücretsiz!
Bakan Nureddin Nebati'den esprili EYT paylaşımı!
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu'ndan EYT açıklaması... 'En kısa zamanda Meclis Başkanlığına sunulacak!'
Kılıçdaroğlu EYT düzenlemesini de sahiplendi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! EYT düzenlemesinde işverene destek verilecek...
Fransa'da belediye terör örgütü yandaşlarına salonunu açmış...
Cumhurbaşkanı 'Müjde' diyerek açıkladı: EYT düzenlemesinin detayları belli oldu, yaş sınırı yok...
Gaz merkezinde ilk adım atıldı! Rusya'dan flaş Türkiye açıklaması... Kurulacak merkez şeffaf ve adil fiyatlandırma sağlayacak!
Kılıçdaroğlu'ndan yargıya 'Gezi' tehdidi! 'Lanet olsun size'
Almanya, terör örgütü PKK'nın Paris'teki şiddet eylemlerine sessiz kaldı!
Japon uzmandan Türkiye'ye büyük deprem uyarısı: Marmara Bölgesi'ni işaret etti, iki fay kırılıyor dedi...
Türkiye-Rusya-Suriye Savunma Bakanları ve istihbarat başkanları Moskova'da bir araya geldi!
Azerbaycan, Fransa’ya nota verdi!
Beştepe'de kritik EYT toplantısı
Bahçeli'den muhalefete tepki: Bunlar maalesef yabancı beslemeleridir
Financial Times'tan Başkan Erdoğan analizi: Ustaca hareket ediyor! Türkiye'nin önemli rolüne vurgu
Bakan Soylu: İmamoğlu saygılarını sunarak beni aradı, 'CHP Genel merkezi beni sevmez' dedi
TRT World'ün Reuters'ın skandalına karşılık verdiği iş ilanına 200'e yakın başvuru yapıldı
Meteoroloji saat verip peş peşe uyardı: Kuvvetli kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji saat verip peş peşe uyardı: Kuvvetli kar yağışı bekleniyor

İndirim yağmuru başladı: Tarım Kredi marketlerinde 600 çeşit üründe etiketler değişti

İndirim yağmuru başladı: Tarım Kredi marketlerinde 600 çeşit üründe etiketler değişti

Herkes hazine aramak için giriyor: 25 metrelik tünel herkesi korkutuyor

Herkes hazine aramak için giriyor: 25 metrelik tünel herkesi korkutuyor

Sular çekilince hepsi ortaya çıktı: İlginç görüntüyü ilk kez görenler telefona sarıldı

Sular çekilince hepsi ortaya çıktı: İlginç görüntüyü ilk kez görenler telefona sarıldı

e-Devlet'ten başvuru yapana 2 bin 500 liraya kadar destek

e-Devlet'ten başvuru yapana 2 bin 500 liraya kadar destek

Türkiye'nin en kalabalık mahallesi belli oldu: Nüfusu 575 ilçeden daha büyük herkes burayı merak ediyor

Türkiye'nin en kalabalık mahallesi belli oldu: Nüfusu 575 ilçeden daha büyük herkes burayı merak ediyor